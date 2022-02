Corona-Inzidenz in NRW erneut gestiegen

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Dienstag bei 1485,0. Am Tag zuvor war die Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland noch mit 1444,3 und am Dienstag vergangener Woche mit 1272,1 angegeben worden.

Düsseldorf - NRW befand sich aktuell weiter leicht über dem bundesweiten Wert von 1441,0.

Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 44.692 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu. Das sind 19.261 mehr als am Vortag und 23.560 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg in NRW um 37 auf 21.318.

An der Spitze der Kreise und kreisfreien Städte mit der höchsten Corona-Inzidenz steht in NRW weiterhin der Hochsauerlandkreis mit einer Inzidenz von 2657,2, der im bundesweiten Vergleich den vierthöchsten Wert hat. Es folgen die Stadt Remscheid mit 2483,1 (bundesweit 6.) und der Kreis Düren 2393,1 (bundesweit 10.).

Die Hospitalisierungsinzidenz war in den vergangenen Tagen auf 5,38 - mit Stand Montag - gestiegen. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten. dpa