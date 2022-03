Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter leicht

Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Mittwoch bei 1358,5. Am Dienstag hatte der Inzidenz-Wert bei 1368,3 gelegen und am Mittwoch vergangener Woche bei 1399,2. Bundesweit war die Inzidenz am Mittwoch mit 1663,0 höher als in NRW.

Düsseldorf - Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter im bevölkerungsreichsten Bundesland 49.969 Neuinfektionen und 76 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Spannweite der Sieben-Tages-Inzidenz in NRW ist groß. So wurden am Mittwoch die höchsten Werte weiterhin für den Kreis Minden-Lübbecke (2669,0) und den Kreis Coesfeld (2283,1) gemeldet. Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Mettmann mit 400,8 und im Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Wert von 663,5.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz veränderte sich kaum und lag am Mittwoch (00.00 Uhr) bei 7,26. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen lag nach Angaben vom Dienstag (12.15 Uhr) bei 9,2 Prozent. dpa