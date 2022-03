Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 1382,3

Ein medizinischer Mitarbeiter führt einen Corona-Schnelltest durch. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Inzidenz am Dienstag mit 1382,2 an. Am Montag hatte der Wert noch bei 1349,8 gelegen.

Düsseldorf - Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 1585,4 und damit ebenfalls etwas höher als am Montag (1543,0). Den Behörden wurden in NRW 82 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Sonntag bei 2525,0 gelegen hatte, wurde er am Montag mit 2233,4 angegeben und am Dienstag mit 2123,5.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit am Dienstag auf 7,8 (Montag 7,5). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. dpa