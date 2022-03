Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 1463,9

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstagmorgen 1463,9 - am Vortag waren es 1461,5. Die Corona-Inzidenz in NRW bewegte sich damit weiterhin unter der bundesweiten Inzidenz von 1735,0. Binnen 24 Stunden kamen im bevölkerungsreichsten Bundesland 43.

Düsseldorf - 959 bestätigte Corona-Neuansteckungen und 62 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona hinzu.

Am stärksten belastet sind weiterhin die Kreise Düren (2458,7) und Coesfeld (2327,5). Landesweit die geringsten Inzidenzen verzeichneten die Großstädte des Ruhrgebiets Duisburg, Mülheim und Bochum. Aus Duisburg wurde mit 880,6 der niedrigste Wert für NRW gemeldet.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit weiter an. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde mit 8,42 angegeben (Freitag: 8,01).

Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes lag den Angaben zufolge bei 8,74 Prozent und damit leicht unter dem Vortageswert von 8,9 Prozent. dpa