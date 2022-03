Eine Woche nach dem Karneval: Inzidenz-Höhenflug in Köln - Hunderte Klinik-Mitarbeiter infiziert

Von: Michelle Brey

Rund eine Woche nach dem Karneval steigt in Köln die Inzidenz. Auch das Uniklinikum der Stadt hat mit etlichen Corona-Infektionen zu kämpfen.

Köln/München - In Deutschland scheint sich eine Coronavirus-Trendwende abzuzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit mehreren Tagen bundesweit an. Besonders in Köln macht die Corona-Kennzahl einen gewaltigen Sprung nach oben. Auch an dem Uniklinikum Köln geht das hohe Infektionsgeschehen nicht spurlos vorüber.

Coronavirus in Köln: Karneval als Grund für hohe Inzidenzen?

Rund eine Woche nach den Karnevalsfeiern schnellen die Corona-Neuinfektionen in Köln in die Höhe. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der größten nordrhein-westfälischen Stadt lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag (7. März) bei 2332,7. Am Dienstag weist Köln einen Inzidenzwert von 2540,1 auf. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen liegt die Inzidenz bei 1232,1 (Stand: 8. März). Besonders die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist betroffen. Hier lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit Meldedatum vom Sonntag (6. März) bei 5024,3.

Uniklinik Köln: Knapp 700 Mitarbeiter in Corona-Quarantäne - „enorme Herausforderung“

Das steigende Infektionsgeschehen bekommt nun auch die Kölner Uniklinik zu spüren. Dort fallen insgesamt 689 Mitarbeiter aus, wie Edgar Schömig, der Direktor der Klinik, gegenüber t-online sagte. Hintergrund sei entweder eine Corona-Infektion oder eine Quarantäne. Insgesamt sind der Website der Uniklinik zufolge dort rund 10.900 Mitarbeiter beschäftigt. Die Ausfälle stellten „eine enorme Herausforderung“ dar, so der Klinik-Direktor. Folglich müssten planbare Behandlungen verschoben werden. Schöning sehe zwischen der hohen Infektionszahlen und dem Karneval einen Zusammenhang, heißt es in dem Bericht von t-online weiter.

Hohe Corona-Inzidenzen folgen auf Karneval in Köln: Gibt es einen Zusammenhang?

Die stark gestiegenen Corona-Infektionen in Köln lassen auch nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen einen Zusammenhang mit dem Karneval vermuten. Den Effekt des Karnevals auf das Infektionsgeschehen sah auch Michael Hallek, Klinikdirektor an der Kölner Uniklinik. Man müsse kein Wissenschaftler sein, um das zu verstehen, sagte er gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Der Zusammenhang erscheint absolut eindeutig“, so Hallek weiter. Sicher belegbar, so das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen, sei das jedoch nicht.

Ähnliche Worte wählte auch der Virologe Hendrik Streeck. „Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass das mit dem Karneval zusammenhängt.“ Man sollte dennoch vorsichtig sein. Denn „Korrelation bedeutet nicht automatisch Kausalität“, sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. In den Niederlanden sehe man einen ähnlichen Anstieg des Infektionsgeschehens. Köln habe zudem schon sehr früh einen hohen Anteil der Omikron-Subvariante BA.2 aufgewiesen. Die Variante soll noch leichter zu übertragen sein. „Der wissenschaftlich sauberste Weg wäre natürlich eine Studie gewesen, bei der eine Gruppe Karneval feiert und eine andere nicht“, sagte Streeck. Doch dafür ist es nun wohl zu spät.

