Corona-Lockerungen: Etliche Regeln fallen weg – aber nicht für alle

Beim Einzelhandel in NRW fallen alle Zugangskontrollen weg. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In NRW werden etliche Corona-Regeln gelockert. Ab Samstag (19. Februar) ist vieles auch wieder für Ungeimpfte erlaubt. Diese Lockerungen gibt es.

Düsseldorf – Auf Nordrhein-Westfalen* kommt die erste große Lockerungswelle zu. Am Samstag (19. Februar) tritt die neue Corona-Schutzverordnung der NRW-Landesregierung* in Kraft, mit der viele Corona-Regeln angepasst werden. Einige fallen sogar komplett weg, meist aber nur für immunisierte Personen. Dabei handelt es sich um den ersten von den drei geplanten Öffnungsschritten bis zum 20. März. Ab dann soll in ganz Deutschland nur noch der „Basis-Schutz“ wie Maskenpflicht, Mindestabstand, Hygienekonzepte oder Tests gelten.

24RHEIN* zeigt alle Änderungen der Corona-Regeln in NRW im Überblick.

Zum 4. März soll es dann wohl erneut große Lockerungen der Corona-Regeln in NRW geben. Aber nur, wenn sich „das Infektionsgeschehen weiterhin wie erwartet positiv entwickelt“, erklärte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann* stehe man nun an einem „Wendepunkt“, aber: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“.(os) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA