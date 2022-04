Corona-Neuinfektionen in NRW: Zahl sinkt weiter leicht

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Inzidenz von 1115,9 (Vortag: 1184). Bundesweit lag der Wert bei 1322. In NRW gab es 53 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Düsseldorf - Die höchsten Wochenwerte gibt es weiterhin in den Kreisen Borken (2800) und Minden-Lübbecke (2119). Am niedrigsten war die Corona-Kennziffer erneut im Ennepe-Ruhr-Kreis (423).

Am Mittwoch lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,64 - nach zuletzt 6,65. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. 5211 Menschen mit einer Covid-Erkrankung wurden in Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 430 auf Intensivstationen. Von ihnen mussten 167 beatmet werden. dpa