Corona-Wochenwert in Nordrhein-Westfalen sinkt auf 1193

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette für einen Corona-Schnelltest. © Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1193 (Vortag: 1215) an. Den Behörden wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten.

Düsseldorf - Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Bundesweit registrierte das RKI am Montag einen Inzidenzwert von 1427.

In zwei Kreisen lag die Wochen-Inzidenz weiterhin deutlich über 2000 - im Kreis Borken (2540) und im Kreis Minden-Lübbecke (2487). Den niedrigsten Wert meldeten die Behörden im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 511.

Wie das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf mitteilte, starben im April 2021 nach vorläufigen Zahlen 1158 Menschen an einer Covid-Erkrankung. Dies entspricht 7,2 Prozent aller Gestorbenen. Weitere 268 Personen starben laut Todesbescheinigungen mit einer Covid-Erkrankung als Begleiterkrankung. Häufigste Todesursache in Nordrhein-Westfalen waren im April 2021 mit 29,0 Prozent aller Gestorbenen allerdings Krankheiten des Kreislaufsystems. Seit Ausbruch der Pandemie sind in NRW bislang 23 768 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. dpa