Corona in Köln: Inzidenz innerhalb von zwei Wochen fast verdoppelt

Von: Johanna Werning

Die Inzidenz in Köln ist zuletzt stark angestiegen (Symbolbild) © Martin Schröder/Imago

Corona: Die Inzidenz in Köln liegt aktuell bei 517. Der Wert ist zuletzt stark angestiegen. Doch die Inzidenz könnte um einiges höher sein.

Köln – Die Inzidenz in Köln ist zuletzt stark angestiegen. Innerhalb von zwei Wochen hat sich der Wert von 258,8 auf 517 fast verdoppelt (Quelle: RKI). „Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt als die Zahl der tatsächlich gemeldeten Fälle“, sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage von 24RHEIN.

24RHEIN zeigt, welche Folgen die aktuelle Corona-Lage in Köln hat.

Die hohe Inzidenz in Köln und vor allem in Zollstock wirkt sich nun auch auf das Tierheim Köln-Zollstock (Bezirk: Köln-Rodenkirchen) aus – und muss geschlossen werden. „Hier im Tierheim haben einige Pfleger Corona, deswegen schließt das Tierheim sofort für Besucher“, heißt es am Freitag (17. Juni) auf Facebook. Dabei könnte die Inzidenz in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter ansteigen. (jw)