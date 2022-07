Corona-Lage in Köln: Inzidenz sinkt, aber ein Stadtteil noch über 1000

Von: Johanna Werning

Die niedrigste Inzidenz in Köln ist aktuell in Immendorf. Doch die tatsächliche Corona-Lage in Köln könnte ganz anders aussehen – und das hat einen Grund.

Köln – Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Köln? Laut RKI ist die Kölner Inzidenz zuletzt gesunken. Am Freitag, 22. Juli, liegt der Wert bei 523,2. Doch in den einzelnen Stadtteilen sieht es häufig anders aus. Hier schwankt die Inzidenz aktuell zwischen 97 und 1051,1. Das teilt die Stadt Köln mit.

Corona in Köln: Inzidenz zwischen 1051,1 in Fühlingen und 97 in Immendorf

Die Corona-Inzidenz in den Kölner Stadtteilen schwankt zwischen 97 und 1051,1 (Symbolbild) © Piero Nigro/Imago

Erneut gibt es in Köln einen Stadtteil, der die Inzidenz-Marke 1000 überschreitet – und wieder ist es Fühlingen im Stadtbezirk Köln-Chorweiler. Am 20. Juli liegt der Inzidenzwert bei 1051,1. Das teilt die Stadt Köln auf der Corona-Stadtteilkarte mit. Bereits in der vergangenen Woche lag die Inzidenz in Fühlingen bei über 1000. Zwar ist der Wert von 1337,8 auf 1051,1 gesunken. Inzidenz-Spitzenreiter bleibt der Stadtteil mit 2093 Einwohnerinnen und Einwohnern allerdings dennoch.

Die niedrigste Inzidenz in Köln findet sich aktuell in Immendorf. Der Inzidenzwert für den Stadtteil im Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen liegt lediglich bei 97. In keinem anderen Kölner Veedel ist die Coronavirus-Inzidenz so niedrig. Doch die tatsächliche Corona-Lage in Fühlingen, Deutz oder Immendorf könnte ganz anders aussehen.

Corona in Köln: Inzidenz in den einzelnen Stadtteilen (Auswahl)

Stadtteil Inzidenz am 20. Juli Immendorf (2.062 Einwohner) 97 Rodenkirchen (17.310 Einwohner) 398,6 Lindenthal (30.692 Einwohner) 420,3 Neustadt-Nord (28.632 Einwohner) 436,6 Kalk (24.128 Einwohner) 468,3 Nippes (36.725 Einwohner) 506,5 Mülheim (42.634 Einwohner) 525,4 Ehrenfeld (38.406 Einwohner) 565 Chorweiler (12.882 Einwohner) 582,2 Porz (15.023 Einwohner) 632,4 Fühlingen (2.093 Einwohner) 1051,1

Corona in Köln: Wie aussagekräftig ist der Inzidenzwert?

Das Problem: Bei der offiziellen Inzidenz fließen nur die Corona-Fälle in Köln ein, die mit einem positiven PCR-Test festgestellt worden sind. Personen, die mit einem Selbsttest positiv getestet worden sind, tauchen nicht im offiziellen Inzidenzwert auf. Außerdem: Nicht alle Corona-Infektionen werden auch bemerkt. Teilweise erkranken Personen an dem Virus – ohne typische Symptome.

Darum: „Das Gesundheitsamt geht von mehr Infizierten aus, die sich aber entweder gar nicht testen lassen oder nur einen Antigen-Schnelltest machen“, teilt die Stadt Köln darum zuletzt mit.

Ein weiterer Faktor, der für eine niedrigere Inzidenz in Köln sorgt: Die Testbereitschaft der Kölnerinnen und Kölner ist stark gesunken, seitdem die Corona-Tests nicht mehr kostenlos sind. „Stadtweit wurden im Juni zwischen 20.000 und 30.000 Tests am Tag durchgeführt, seit dem 1. Juli täglich ca. 10.000 bis 15.000 Tests stadtweit“, erklärte die Stadt Köln zuletzt. (jw)