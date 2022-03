Corona-Hotspot? Welche neuen Regeln in NRW gelten könnten

Teilen

Am Mittwoch soll entschieden werden, ob NRW zum Corona-Hotspot wird (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie geht es mit Corona in NRW weiter? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ausschlaggebend: Gilt NRW als Corona-Hotspot?

Düsseldorf – Die Corona-Inzidenz für NRW* liegt am Mittwoch, 23. März, bei 1.399,2 (Quelle: Landeszentrum Gesundheit NRW). Und auch die Hospitalisierungsrate hat mit 6,99 einen vergleichsweise hohen Wert. Dennoch läuft am 2. April die Übergangsfrist des Infektionsschutzgesetzes aus. Das bedeutet, dass auch in NRW sämtliche Corona-Regeln gelockert werden könnten.

Nur wenn das ganze Bundesland zum Corona-Hotspot ernannt wird, wird es auch nach dem 2. April einheitliche Corona-Regeln geben. Und genau das soll am Mittwoch, 23. März, vom Landtag* entschieden werden.

24RHEIN* berichtet, was die Hotspot-Regelung für NRW bedeuten würde.

SPD* und Grüne* haben für die Sitzung am Mittwoch Eilanträge gestellt. Die Frage: Wie will die Landesregierung die Bevölkerung auf künftig vor Corona schützen. Die in NRW mitregierende FDP sieht hingegen „keine Notwendigkeit, aktuell Hotspot-Regelungen in NRW einzuführen“, weil das Gesundheitssystem hier stabil sei. (jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA