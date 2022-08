Cranger Kirmes 2022: Feuerwerk steht auf der Kippe – das steckt dahinter

Von: Nina Büchs

Auf der Cranger Kirmes in Herne wird üblicherweise auch ein Feuerwerk gezündet. (Archivbild) © Jochen Tack/Imago

Das Feuerwerk auf der Cranger Kirmes in Herne könnte möglicherweise abgesagt werden. Eine Entscheidung darüber wird am Freitagmittag, 5. August, getroffen.

Herne – Am Donnerstag, 4. August, startet die Cranger Kirmes in Herne. Los geht das Kirmestreiben am Nachmittag um 16 Uhr. Für Freitag, 5. August, ist dann auf dem größten Volksfest in Nordrhein-Westfalen ein Feuerwerk geplant – eigentlich. Denn wie Jochen Schübel vom Stadtmarketing Herne gegenüber 24RHEIN mitteilt, steht das Feuerwerk möglicherweise auf der Kippe. „Die Entscheidung, ob das Feuerwerk stattfinden kann, wird am Freitagmittag um 12 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr getroffen“, so Schübel.

Cranger Kirmes: Feuerwerk könnte eventuell abgesagt werden – die Gründe

Warum aber könnte das Feuerwerk nun eventuell abgesagt werden? Grund dafür sei die anhaltende Trockenheit, so Schübel weiter. Denn wo die Erde besonders trocken ist, kann es auch eine erhöhte Brandgefahr geben. Das Feuerwerk auf der Cranger Kirmes soll eigentlich an zwei Tagen stattfinden – und zwar am Freitag, 5. August zur Eröffnung und am Sonntag, 14. August gegen 22:30 Uhr als Abschluss.

Das Feuerwerk ist üblicherweise ein Höhepunkt auf der Cranger Kirmes. Auch 2018 und 2019 musste das Feuerwerk auf der Cranger Kirmes jedoch abgesagt werden, berichtete die WAZ. Sollte das Feuerwerk ausfallen, seien dafür keine Alternativen, wie zum Beispiel andere Lichtershows, geplant, so Schübel.

Cranger Kirmes: Feuerwerk steht auf der Kippe – am Freitag soll es jedoch regnen

Die Entscheidung, ob das bunte Spektakel stattfinden kann, muss also abgewartet werden. Je nach Lage und Wetter könnte es ausfallen oder eben nicht. Grund zur Hoffnung geben derzeit zumindest aktuelle Wetterprognosen. So ist für Freitag in Herne auch Regen angesagt.

Cranger Kirmes: Infos zum größten Volksfest in NRW im Überblick

Was? Cranger Kirmes in Herne

Wo? Cranger Kirmesgelände, 44653 Herne

Wann? Vom 4. bis 14. August 2022 – Öffnungszeiten zur Cranger Kirmes zeigt 24RHEIN im Überblick

