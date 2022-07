CSD 2022 in Köln: Veranstalter feiern „Demo der Superlative“

Von: Mick Oberbusch

Beim Kölner CSD 2022 setzten die Menschen wieder ein Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt. © Roberto Pfeil/dpa

Erstmals seit 2019 fand die CSD-Demo in Köln 2022 wieder in vollem Umfang statt. Mehr als 1,2 Millionen Menschen feierten auf den Straßen Kölns mit.

Köln – Lange hatten Menschen in Köln, NRW und Umgebung darauf gewartet, wieder in voller Stärke ein buntes Zeichen gegen Diskriminierung sowie Ausgrenzung und für Vielfalt und Selbstbestimmung zu setzen. Am 3. Juli 2022 war es dann endlich wieder so weit, als zum Abschluss des rund zweiwöchigen Cologne Pride 2022 die große CSD-Demo stattfand. Mit dabei: Über 180 Gruppen, über 60.000 Teilnehmende und über 100 ehrenamtliche Wagenengel, berichtet 24RHEIN. Von den rund 1,2 Millionen Menschen, die das bunte Treiben in Köln am Straßenrand verfolgten, einmal ganz abgesehen.

CSD-Demo in Köln Datum 3. Juli 2022 Demo-Teilnehmende 60.000 (über 180 Gruppen) Zuschauerinnen und Zuschauer rund 1,2 Millionen

CSD in Köln 2022: Demo am Sonntag sehr erfolgreich – Bläck Fööss vertreten Tim Bendzko

Hauptsache bunt, schrill und verkleidet: Teilnehmende beim CSD 2022 in Köln. © Roberto Pfeil/dpa

„Die CSD-Demo war dieses Jahr eine Demo der Superlative“, schreiben die Veranstalterinnen und Veranstalter und richten noch einige Worte des Dankes an die LGBTIQ-Community. „Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Demo so erfolgreich war“. Und das trotz kleinerer Unwägbarkeiten, die die Veranstalter und Party-Teilnehmenden gleichzeitig vor Herausforderungen stellten. So sagte etwa kurzzeitig der eingeplante Live-Act Tim Bendzko ab – wurde jedoch von den Bläck Fööss, wie könnte es anders sein, herausragend vertreten.

CSD-Demo in Köln am 3. Juli: Wüst und Reker dabei, ganze Stadt strahlt in Regenbogen-Farben

Auch NRW-Oberhaupt Hendrik Wüst und Kölns OB Henriette Reker waren beim CSD 2022 mit von der Partie. © Roberto Pfeil/dpa

Und auch eine Überfüllung der „Dance Stage“ (Tanzbühne), auf die die Veranstaltenden sogar noch einmal explizit auf Facebook hinweisen mussten, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Ganz Köln war in Regenbogen-Farben gehüllt und zeigte, dass sich die Menschen nie zu schade sind, politische Position zu beziehen. A propos Politik: NRW-Oberhaupt Hendrik Wüst war ebenso anwesend wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Köln feiert CSD 2022: Komplette Demo im Internet zum Nachgucken – Datum 2023 steht schon fest

Regenbogenfarben überall: Beim CSD in Köln 2022 wurde es auf den Straßen besonders bunt. © Marius Becker/dpa

Wer das Ganze verpasst hat, wird übrigens auf YouTube fündig: Dort gibt es die gesamte Live-Übertragung des rund fünf Stunden langen Demo-Zuges noch einmal zum Nachschauen. Und auch das Datum für den Cologne Pride im kommenden Jahr steht bereits fest: Am 9. Juli 2023 zieht die große Straßen-Demo das nächste Mal durch die Innenstadt. Und wird sicher auch dann wieder für den ein oder anderen Superlativ sorgen. (mo)