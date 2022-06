CSD in Köln: Demozug wird sechs Stunden lang sein – „gab Run auf Anmeldung“

Am Sonntag, 3. Juli

Von Johanna Werning schließen

Beim CSD 2022 in Köln findet auch wieder die CSD-Demo statt. Demonstriert wird am 3. Juli. Laut Veranstalter gab es einen „richtigen Run“ auf die Plätze.

Köln – Die CSD-Demo in Köln ist jedes Jahr ein echtes Highlight im Terminkalender – nicht nur für Kölnerinnen und Kölner. Von überall kommen Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmende, um im Rahmen der Cologne Pride 2022 gemeinsam für Forderungen der LGBTQIA+ Community zu demonstrieren, berichtet 24RHEIN. Am Sonntag, 3. Juli, ist es endlich wieder so weit und der XXL-Demozug zieht quer durch Köln.

CSD Köln 2022: Demo am Sonntag, 3. Juli ► Wann? Die Demo findet am Sonntag, 3. Juli 2022, im Rahmen des Cologne Prides in Köln statt. Neben der CSD-Demo gibt es über 100 weitere Veranstaltung während des Cologne Prides. Organisiert wird der Pride und die Demo vom Verein Kölner Lesben- und Schwulentag (KLust). ► Wo? Die Demo verläuft von der Deutzer Brücke, zum Heumarkt, über die Gürzenichstraße, zum Neumarkt und Rudolfplatz. Anschließend geht es über den Hohenzollernring zur Magnusstraße bis zur Marzellenstraße. Dort endet die Demonstration. Insgesamt ist die Strecke 5,5 Kilometer lang. ► Warum? Bei der CSD-Demo wird für Rechte und Forderungen der gesamten LGBTQIA+ Community demonstriert. Rund 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Wagen und in Fußgruppen werden erwartet. ► Auswirkungen? Das CSD-Straßenfest in Köln und die Demo wirken sich auf ganz Köln aus. Aufgrund der Menschenmassen kommt es zu Straßensperrungen und Einschränkungen bei der KVB. Wie genau die Störungen in diesem Jahr aussehen, ist noch nicht ganz klar. ► Übertragung? Die CSD-Demo 2022 in Köln wird vom WDR übertragen ► Motto? Das Motto für den Kölner CSD 2022 lautet erneut „Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“.

CSD Köln: CSD-Demo 2022 am 3. Juli – Strecke quer durch Kölner Innenstadt

5,5 Kilometer ist die CSD-Demo 2022 lang – die Strecke führt dabei quer durch die Kölner Innenstadt. Die Demo startet am 3. Juli 2022 um 12 Uhr in der Mitte der Deutzer Brücke. Von dort geht es über die Augustinerstraße und die kleine Sandkaul zur Gürzenichstraße und Schildergasse in Richtung Neumarkt.

Über die Hahnenstraße geht es weiter zum Rudolfplatz, über den Hohenzollernring, den Friesenplatz und die Magnusstraße zur Zeughausstraße. Über die Burgmauer zieht die CSD-Demo 2022 zur Marzellenstraße – in der Nähe vom Kölner Dom und vom Hauptbahnhof Köln. Dort endet die bunte Demonstration dann.

CSD Köln 2022: Bei CSD-Demo „gab es einen richtigen Run auf die Anmeldung“

CSD Köln 2022 Die wichtigsten Termine ColognePride 2022: 18. Juni bis 3. Juli 2022 CSD-Straßenfest 2022 in Köln: 1. bis 3. Juli 2022 Kölner Demo zum CSD 2022: Sonntag, 3. Juli 2022

45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Wagen und in Fußgruppen sowie über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer werden laut Stadt und Veranstalter erwartet. „Die Hotels in und um Köln sind schon seit Ewigkeiten ausgebucht. Der Zug wird wieder um die sechs Stunden lang sein“, erklärt Hugo Winkels, KLuST-Sprecher. „Es ist unfassbar, wie viele Menschen sich anmelden. Es gab einen richtigen Run auf die Anmeldung. Es ist auch unfassbar, was die Leute sich ausdenken – wunderbar“, sagt Winkels.

Für die Demo am 3. Juli sind 143 verschiedene Gruppen angemeldet, die bei der Demo mitlaufen. Mit dabei: verschiedene Vereine, Parteien, aber auch Unternehmen wie IKEA, Rewe, Deiters oder Ford. Teilweise handelt es sich dabei lediglich um Fußgruppen. Andere Gruppen sind mit kleinen Fahrzeugen oder großen LKW unterwegs. Die Gruppengröße variiert dabei zwischen 10 und 500 Personen. Ganz vorne läuft der Verein KLuST – mit rund 50 Personen. (jw)

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/Imago