Mann jahrelang spurlos verschwunden – jetzt meldet er sich plötzlich bei der Polizei

Von: Kathrin Reikowski

Überraschende Wende in einem Vermisstenfall: Daniel K. aus Overath meldet sich nach vier Jahren bei der Polizei.

Overath – Da haben die Beamten wohl große Augen gemacht, als Daniel K. in die Polizeistation in NRW spaziert ist: Mehrere Jahre galt der junge Mann für seine Familie als vermisst. Kein Kontakt per Telefon, Handy, keine persönlichen Treffen. Offiziell als vermisst gemeldet, wurde er laut t-online aber erst vergangene Woche.

Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Landkreis startete daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung. Bilder des Vermissten wurden in den Medien gezeigt, es gab einen Radioaufruf. Nun ein überraschendes, aber erfreuliches Lebenszeichen des Vermissten.

Daniel K. war seit 2019 verschwunden – Vermisster meldet sich nun „wohlauf“ bei der Polizei

Der vermisste Daniel K. ist vor knapp vier Jahren verschwunden. Nun hat er sich „wohlauf“ auf einer Polizeistation gemeldet. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Seit 2019 war Daniel K. für die Familie unerreichbar. Laut t-online.de bestand der letzte Kontakt zu dem 31-Jährigen am 21. April 2019. Die Familie hatte demnach damals über WhatsApp mit ihm geschrieben. „Die Person hat sich wohlauf bei der Polizei gemeldet. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit eingestellt werden“, schrieb die Polizei nun in einer Pressemitteilung.

Besonders bei jüngeren Menschen kommt es vermehrt vor, dass sie zunächst spurlos verschwinden und durch öffentliche Fahndungen wieder auftauche. So auch bei einem 18-Jährigen jüngst aus Kassel. Warum Daniel K. verschwand, wo er sich in den vergangenen Jahren aufhielt, und warum er jetzt wieder auftauchte – dazu machten die Beamten keine Angaben. Ob sich Daniel K. auch bei seiner Familie meldete, ist demnach ebenfalls unbekannt. (kat)