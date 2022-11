Entdeckung in NRW schockiert: Mutter sperrt Tochter (8) Jahre ein – Neue Details über Zettel am Auto

Von: Jennifer Lanzinger

Das Schicksal eines Mädchens im Sauerland (Attendorn) schockiert. Die Achtjährige soll fast ihr gesamtes Leben in einem Haus eingesperrt worden sein. Es soll anonyme Hinweise gegeben haben.

Update vom 8. November, 14.05 Uhr: Das mutmaßlich über Jahre in einem Haus im sauerländischen Attendorn festgehaltene achtjährige Mädchen darf bei seiner Pflegefamilie derzeit nicht von Angehörigen besucht werden. Diese dürften derzeit keinen Kontakt zu dem Kind haben, es gebe aber Überlegungen, wie man in der Sache weiter verfahre, sagte der Fachbereichsleiter des Jugendamts im Kreis Olpe, Michael Färber, am Dienstag. Im Mittelpunkt stehe die Frage: „Was will das Kind?“ Man habe großes Interesse, das Kind jetzt zu schützen – auch vor der Öffentlichkeit, sagte Färber.

Mädchen in Attendorn eingesperrt: Palette an gesundheitlichen Problemen möglich

Laut Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer muss bei dem Mädchen mit einer „großen Palette an körperlichen und psychiatrischen Erkrankungen oder Problemen“ gerechnet werden. Das sagte er der dpa. Gerschlauer fügte aber hinzu, dass eine seriöse Aussage über den körperlichen und psychischen Zustand des Kindes ohne Untersuchung aus der Ferne nicht möglich sei.

Auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Ralph Schliewenz geht davon aus, dass das Mädchen „in seiner Entwicklung in verschiedenen Facetten beeinträchtigt sein wird“. Er hob die Bedeutung des Kontakts unter Gleichaltrigen hervor. „Sich zu messen, sich zu vergleichen, quasi auf Augenhöhe zu wachsen“, sagte er, sei sehr wichtig für die Entwicklung.

Mädchen in Attendorn eingesperrt: Neue Details über Zettel am Auto

Update vom 8. November, 8.10 Uhr: Was genau in dem Haus in Attendorn passiert ist, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Wie RTL berichtet, soll der leibliche Vater des Kindes durch einen Zettel an seinem Auto über das vermeintliche Schicksal seiner Tochter informiert worden sein. Auf dem Zettel habe demnach gestanden, dass die Mutter sich mit der gemeinsamen Tochter nach Italien absetzen werde. Laut RTL habe sich die Frau auch gemeinsam mit ihrer Tochter beim Einwohnermeldeamt abgemeldet. So habe die Frau vermutlich vortäuschen wollen, mit dem Kind nach Italien gegangen zu sein. Der Sauerlandkurier berichtet ebenfalls über neue Details im Schreckens-Fall von Attendorn.

An dieser Theorie habe es jedoch auch Zweifel gegeben. So habe der Ex-Partner geglaubt, die Frau zweimal in Attendorn gesehen zu haben. Die Mutter der gemeinsamen Tochter soll dabei eine Burka getragen haben - vermutlich um nicht erkannt zu werden. Den entscheidenden Stein ins Rollen habe dann der Bruder der Frau gebracht. Dieser sei nach Italien gereist um seine Schwester und das Kind zu suchen. Dort habe der Bruder der Frau festgestellt, dass die beiden nie in Italien gelebt hätten. Wie RTL weiter berichtet, soll der Bruder der Frau dies dann den Behörden gemeldet haben.

Update vom 7. November, 17.35 Uhr: Der Fall um ein offenbar jahrelang eingesperrtes Mädchen im Sauerland wird Thema im Düsseldorfer Landtag. Die oppositionelle SPD-Fraktion hat unter anderem Fragen zu der Rolle der Behörden. Es müssten drängende Fragen geklärt werden, hieß es vom familienpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Maelzer. „Wie konnte das Kind so lange unentdeckt und von der Außenwelt abgeschnitten festgehalten werden? Warum fiel niemanden auf, dass das Kind nicht zur Schule gegangen ist?“

Mädchen in Attendorn eingesperrt: Jugendamt ist auch Gegenstand der Ermittlungen

Das achtjährige Mädchen war offenbar fast das komplette Leben im Haus der Mutter in Attendorn im Sauerland eingesperrt worden. Laut Staatsanwaltschaft war es dem Kind nicht ermöglicht worden, „am Leben teilzunehmen“. Auch mögliche Versäumnisse des zuständigen Jugendamts sind Gegenstand der Ermittlungen. „Wir müssen auch beleuchten, ob das Jugendamt alles Notwendige getan hat, um den Fall aufzudecken“, sagte der Siegener Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss auf dpa-Anfrage am Montag.

Wenn ein achtjähriges Mädchen mutmaßlich fast sieben Jahre lang in einem Haus versteckt werde, „stellt sich zwangsläufig die Frage, ob das Kind nicht früher hätte gefunden werden können“.

Attendorn (Sauerland): Mädchen kann lesen, schreiben und rechnen

Update vom 7. November, 14.05 Uhr: Mutter und Großeltern sollen ein achtjähriges Mädchen fast sieben Jahre eingesperrt haben. Die Hintergründe sind zunächst noch unklar. Mutter und die Großeltern schweigen zunächst. Das Mädchen ist derzeit in einer Pflegefamilie untergebracht. Ärztliche Untersuchungen hätten bisher „keine großen Auffälligkeiten“ bei der Achtjährigen ergeben, berichtet RTL unter Berufung auf den zuständigen Fachbereichsleiter des Jugendamts Olpe, Michael Färber.

„Es kann lesen, schreiben und rechnen, obwohl es ja nachweislich keinen Kindergarten und keine Schule besucht hat“, sagte Färber im Gespräch mit RTL. Ungewohnt sei für das Mädchen hingegen das Treppensteigen, „da es sich nur in der Wohnung aufgehalten hat.“ Hinweise auf eine körperliche Misshandlung oder Unterernährung gab es nicht, sagte Färber zuvor der Nachrichtenagentur dpa. Das Mädchen hat offenbar nie ein anderes Leben oder andere Menschen kennengelernt. Die Achtjährige sei überrascht gewesen, als sie mit dem Jugendamt zusammen die Wohnung verließ. Sie habe die neue Außenwelt positiv aufgenommen, so Färber.

Jahrelang eingesperrtes Mädchen: Jugendamt hatte anonyme Hinweise

Update vom 7. November, 9.40 Uhr: Es ist ein furchtbares Schicksal, das ein acht Jahre altes Mädchen offenbar in den vergangenen Jahren durchleben musste. Fast sein ganzes Leben lang soll das Kind in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Wie Fachbereichsleiter Michael Färber vom Jugendamt am Montag auf dpa-Anfrage bestätigt, soll das Jugendamt bereits anonyme Hinweise erhalten haben. So seien vor zwei Jahren und vor einem Jahr zwei Hinweise eingegangen.

„Wir sind dem sofort nachgegangen, aber es gab keine stichhaltigen Hinweise oder konkreten Anhaltspunkte, dass sich das Mädchen dort aufhielt.“ Man habe daher keine rechtliche Möglichkeit gehabt, das Haus zu betreten - das sei auch die damalige Einschätzung der Polizei gewesen. Nun wird gegen die Mutter des Kindes und gegen die Großeltern ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese dem Mädchen nicht ermöglicht hätten, „am Leben teilzunehmen“.

Die Mutter hatte sich im Sommer 2015 aus Attendorn abgemeldet und als neuen Wohnort für sie und ihre Tochter eine Adresse in Italien angegeben, schilderte der Fachbereichsleiter im Kreis Olpe. Offenbar habe die Mutter vermeiden wollen, dass ihre Tochter Umgang mit ihrem - getrennt von den beiden lebenden - Vater habe. Dieser wandte sich Färber zufolge ans Familiengericht, das 2016 das Sorgerecht für beide Elternteile bekräftigte.

Erst als sich im Juni 2022 ein Ehepaar ans Jugendamt wandte und angab, das Mädchen gesehen zu haben, habe man mit Hilfe von Bundesjustizministerium und italienischen Behörden herausgefunden, dass Mutter und Tochter nie in Italien gelebt hatten. Bei einer Hausdurchsuchung am 23. September stieß man dann dort auf das Kind.

Update, 5. November, 18.00 Uhr: Wie die Bild berichtet, schweigen Mutter und die Großeltern mütterlicherseits bislang zu den Vorwürfen, das Mädchen über viele Jahre eingesperrt zu haben. Ebenso seien alle drei beteiligten Erwachsenen auf freiem Fuß. Sie werden sich aber in einem Strafprozess zu den Vorwürfen der Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung verantworten müssen, so das Boulevardblatt.

Grausame Entdeckung in NRW: Kleines Mädchen in Notpflegefamilie untergebracht - Hat noch nie einen Wald und eine Wiese gesehen

Update, 5. November, 15.45 Uhr: Inzwischen sei das kleine Mädchen aus Attendorn in einer Notpflegefamilie untergebracht worden, berichtet der Sauerlandkurier. Wie Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss bestätigte, durfte das achtjährige Kind das Haus ihrer Mutter nicht verlassen, seitdem sie mindestens anderthalb Jahre ist. „Viel von der Außenwelt kann das Kind daher bewusst nicht wahrgenommen haben“, sagt von Grotthuss. .

Attendorn (NRW): Ein Mädchen (8) soll knapp sieben Jahre von Mutter und Großeltern in einer Wohnung eingesperrt worden sein. © Franz-Peter Tschauner/dpa

Das Kind soll inzwischen in der Siegener Kinderklinik untersucht worden se-in und ausgesagt haben, dass es noch nie einen Wald oder eine Wiese gesehen habe. Es sei auch noch nie mit einem Auto gefahren. Bisher habe es vor allem in einem Zimmer bei verschlossener Tür gelebt, berichtet der Sauerlandkurier weiter. Das Online-Portal bezieht sich dabei auf Unterlagen des Falls, in welche die Redaktion einsehen konnte.

Der Staatsanwalt beschreibt die Achtjährige als neugierig. Körperliche Misshandlungen und eine Unterernährung konnten bei ihr nach bisherigen Erkenntnissen nicht festgestellt werden. Allerdings könne sie allein kaum Treppen steigen. Hingegen könne sie sich artikulieren und laufen. Warum die Mutter das Kind über all die Jahre eingesperrt hat, dazu hat sie sich bislang nicht geäußert. Ebenso schweigen die Eltern der Mutter, die mit in dem Haus leben sollen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet „Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung“.

Wie es mit dem Kind jetzt weitergeht, steht noch nicht fest. Der Vater jedenfalls würde das Mädchen gern bei sich aufnehmen.

Zur Vorgeschichte des Falls: Das Kind kam im Dezember 2013 zur Welt. Der Kontakt zum Vater des Kindes habe zu diesem Zeitpunkt noch bestanden, obwohl die Eltern der Achtjährigen damals bereits getrennt gelebt haben sollen, berichtet das Online-Portal weiter. Nach einem halben Jahr soll der Kontakt zum Vater abgerissen sein. Wie der Mann ausgesagt haben soll, habe er einen Zettel an der Windschutzscheibe seines Autos gefunden. Darauf wurde ihm mitgeteilt, dass Mutter und Kind nach Italien auswandern. Im Jahr 2015 kamen dem Vater allerdings Zweifel auf. Beim Jugendamt behauptet er, die Mutter im September 2015 mehrfach in Attendorn gesehen zu haben. Die Großeltern der Kleinen hingegen sagten beim Jugendamt aus, das Kind lebe zusammen mit seiner Mutter in Italien.

Den Gedanken, das Kind in Italien einmal zu besuchen, gab der Vater offenbar auf. Obwohl er eine Kontaktadresse in Italien gehabt haben soll. Der Mann war zwischenzeitlich mit einer neuen Frau wieder Vater geworden. Einen begründeten Verdacht, dass an der Geschichte der Mutter etwas nicht stimmen konnte, schöpfte jedenfalls niemand. Auch nicht das zuständige Jugendamt im Kreis Olpe, das in Kontakt mit den Großeltern der heute Achtjährigen gestanden haben soll.

Einen entscheidenden Hinweis erhielt die Polizei dann von einem Verwandten der Mutter, berichtet der Sauerlandkurier jetzt. Daraufhin wurden die Wohnräume der Großeltern in Attendorn durchsucht und Mutter und Kind dabei gefunden. Dem Vater wurde die Entdeckung mit einem Behördenbrief mitgeteilt. Der Mann reagierte geschockt.

Erstmeldung, 5. November, 13.58 Uhr: Attendorn – Es ist eine grausame Entdeckung, die Einsatzkräfte nun offenbar in NRW in Attendorn gemacht haben. Eine Mutter soll möglicherweise jahrelang ihre Tochter in der Wohnung eingesperrt haben. Wie der Sauerlandkurier am Samstag berichtet, soll das Mädchen am 23. September aus der Wohnung befreit worden sein. Demnach soll bislang alles darauf hindeuten, dass das acht Jahre alte Mädchen bis zu diesem Zeitpunkt fast das ganze Leben in der Wohnung verbracht habe.

Grausame Entdeckung in NRW: Mutter hielt 8-Jährige wohl ihr ganzes Leben daheim fest

Bei einer Hausdurchsuchung durch die Polizei und das Jugendamt sei das Mädchen dann entdeckt worden und anschließend in die Obhut einer Notpflegefamilie gebracht worden. Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss bestätigt gegenüber dem Portal die aktuellen Ermittlungen. Wie der Sauerlandkurier weiter berichtet, habe die Redaktion Unterlagen zu dem Fall einsehen können. Demnach soll das Mädchen das Haus zuletzt mit etwa anderthalb Jahren verlassen haben. Wie der Sauerlandkurier weiter berichtet, sei das Mädchen seit seiner Befreiung untersucht worden. Dabei habe die Achtjährige angegeben, noch nie einen Wald oder eine Wiese gesehen zu haben. Auch in einem Auto habe das Mädchen noch nie gesessen.

Ob das Kind misshandelt wurde, sei bislang nicht bekannt. Wie Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss demnach bestätigt, gebe es dafür aktuell keine Erkenntnisse. Die Achtjährige sei in der Lage zu reden und zu laufen, sie sei jedoch „kaum in der Lage“, allein Treppen zu steigen oder „Unebenheiten im Boden zu überwinden“. Das Motiv für die Tat sei bislang noch nicht eindeutig geklärt, die Mutter des Mädchens schweige demnach zu den Vorwürfen. Die Achtjährige selbst soll in der kommenden Zeit behutsam zu den Geschehnissen befragt werden.