Auto stürzt in den Rhein: Drei Teenager tot von Rückbank geborgen - Bedrückende Details bekannt

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Polizei suchen im Rhein bei Wesel nach einem Fahrzeug. © Erwin Pottgiesser/dpa

Ein tragisches Unglück ereignete sich in Wesel in NRW. Ein Auto stürzte mit fünf Insassen in den Rhein. Zwei junge Männer konnten sich retten, drei Teenager können nur noch tot auf der Rückbank entdeckt werden.

Update vom 3. März, 9.40 Uhr: Es ist ein furchtbares Drama, das sich am Montagabend in Wesel in NRW ereignet hat. Ein vollbesetztes Auto war mit fünf jungen Männern in den Rhein gestürzt. Während sich zwei der Männer selbst ans Ufer retten können, kommt für die drei anderen Personen jede Hilfe zu spät. Die drei zunächst vermissten Opfer können einen Tag nach dem Unglück nur noch tot geborgen werden.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch erklärt hatte, wurde nun ein Strafverfahren gegen den 20-jährigen Fahrer eingeleitet. Ermittelt werde demnach wegen fahrlässiger Tötung und diverser Verkehrsdelikte. Dabei stünden die Ermittler aber noch ganz am Anfang. Ob der Wagen mit den insgesamt fünf jungen Männern in Wesel zu schnell unterwegs war oder technische Defekte hatte, sei noch offen, sagte der Staatsanwalt. Der 20-jährige befinde sich auf freiem Fuß.

Die drei Opfer konnten am Tag nach dem Unglück nur noch tot auf der Rückbank des Wagens entdeckt werden. Ihre Identität steht nach einer Obduktion nun fest. Wie die dpa unter Berufung auf die Polizei berichtet, handelt es sich dabei um drei junge Männer aus Wesel im Alter von 16, 18 und 19 Jahren. Alle drei sind demnach ertrunken. Der Wagen war ein Dreitürer, für die jungen Männer auf der Rückbank habe es also keine Ausstiegsmöglichkeit gegeben.

Medienberichte, wonach der Fahrer mit dem Wagen vor dem Sturz in den Fluss „gedriftet“ haben könnte, hatte auch ein Polizeisprecher bereits als verfrüht zurückgewiesen: „Das wäre alles Spekulation.“ Es gebe viele denkbare Möglichkeiten.

Auto stürzt in den Rhein: Zwei junge Männer können sich retten – Einsatzkräfte melden dramatischen Fund

Update vom 1. März 2022, 15.20 Uhr: Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein in Wesel ist der Wagen mit drei männlichen Leichen geborgen worden. Das berichteten ein Polizeisprecher und ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vom Einsatzort. Zwei Insassen hatten sich bei dem Unfall am Montagabend retten können.

Update vom 1. März 2022: Nach dem tragischen Unglück im Rhein ist am Dienstagmittag das verunglückte Auto von Tauchern in sechs Metern Tiefe entdeckt worden. Ob die drei noch vermissten Personen in dem Wrack seien, hätten Taucher nicht sagen können. „Die Sicht ist da unten gleich Null“, so ein Polizeisprecher nach dem Fund. Das Auto soll nun möglichst bald geborgen werden. Da die drei vermissten Personen in dem Auto vermutet werden, sei für alle Fälle auch ein Notfallseelsorger vor Ort.

Auto stürzt in den Rhein: Zwei junge Männer können sich retten – drei Personen vermisst

Ursprungsmeldung: Wesel - Es ist ein furchtbares Unglück, das sich am Abend des 28. Februar 2022 in Wesel am Rhein ereignet hat. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärt, stürzte ein Auto mit insgesamt fünf Insassen in den Rhein. Zwei junge Männer konnten sich ans Ufer retten, drei weitere Personen werden auch am Dienstagmorgen weiter vermisst. Die Suche nach ihnen geht weiter.

Wie der Polizeisprecher am Dienstag erklärt, soll am Dienstagvormittag ein weiterer Bergungsversuch unternommen werden: „Bei der starken Strömung wissen wir aber nicht, wohin das Auto abgetrieben wurde“. Demnach werde die Bergung des Autos schwierig. Von den drei jungen Menschen fehlt weiter jede Spur.

Auto stürzt in den Rhein: Zwei junge Männer können sich retten – drei Personen vermisst

Das tragische Unglück hatte sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr in Wesel ereignet. Der Wagen mit den fünf Insassen stürzte in den Rhein. Ein 17-Jähriger und 20-Jähriger konnten sich eigenständig ans Ufer retten, sie wurden in eine Klinik gebracht. Genauere Details zur Ursache des Unglücks oder zum Ablauf gibt es nach offiziellen Informationen aktuell nicht.

Am Abend waren zur Rettung der Verunglückten die Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei und die Polizei im Einsatz. Auch ein Hubschrauber sei angefordert worden, der mit einer Infrarot-Kamera ausgerüstet war. Die Suche blieb am Abend allerdings erfolglos.

Im vergangenen Sommer ereignete sich im Rhein bereits ein Drama. Drei Mädchen waren beim Schwimmen in Not geraten, sie konnten nur noch tot geborgen werden.