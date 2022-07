Haus in NRW explodiert: Ein Todesopfer - Keine weiteren Personen in Trümmern vermutet

Von: Jennifer Lanzinger

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mehrparteienhaus bei einer Explosion eingestürzt. Es gibt mehrere Verletzte und möglicherweise vermisste Personen.

Update vom 9. Juli, 11.35 Uhr: Nach dem Einsturz eines Hauses in Hemer werden keine weiteren Menschen mehr unter den Trümmern vermutet. Das teilte die Feuerwehr mit. „Nach dem jetzigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass keine Personen mehr unter den Trümmer liegen“, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Schulte am Samstag.

Am Samstagmorgen konnte eine Frau offenbar nur noch leblos geborgen werden, zuvor waren gegen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr ein schwer verletzter Mann und eine schwer Verletzte Frau aus den Trümmern gerettet worden. Wie Schulte weiter mitteilte, hätten sich die beiden Personen in Lebensgefahr befunden und seien in ein Krankenhaus gekommen.

„Wir sind erstmal froh, dass wir zwei Menschen retten konnten“, erklärte der Feuerwehrsprecher weiter. Die Unglücksstelle sei inzwischen an die Kriminalpolizei für die weiteren Ermittlungen übergeben worden. Die Feuerwehr unterstütze laut Schulte aber noch weiterhin vor Ort.

Am späten Vormittag wurden NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und der Landrat des Märkischen Kreises, Marco Voge (CDU), und Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer (CDU) an der Unglücksstelle in Hemer erwartet, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen und den mehr als 300 Rettungskräften von Feuerwehr, Polizei, THW und Rotem Kreuz zu danken. „Mehr als 300 Rettungskräfte haben bisher alles gegeben und unsere größte Anerkennung verdient“, schrieb Bürgermeister Schweitzer auf seiner Facebook-Seite.

Feuerwehr und Rettungsdienste arbeiten in den Trümmern. © Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa

Haus in NRW explodiert: Erstes Todesopfer - zwei weitere Personen in „akuter Lebensgefahr“

Update vom 9. Juli, 10.56 Uhr: Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstagmorgen eine tote Frau unter den Trümmern gefunden. Die Rettungskräfte hätten gegen 8.50 Uhr eine weibliche Person ausfindig machen können, die nur noch leblos habe geborgen werden können. Die Identität der Frau stehe derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. Die Suche nach weiteren Opfern ging auch am Vormittag weiter.

Update vom 9. Juli, 9.25 Uhr: Bei der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Hemer gibt es nun offenbar das erste Todesopfer. Dabei handelt es sich um eine Frau, die am Samstagmorgen nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden konnte, wie der WDR berichtete.

Hemer: Hausexplosion - Ursache noch nicht geklärt

Update vom 9. Juli, 7.30 Uhr: Luftaufnahmen zeigen ein Trümmerfeld, wo zuvor noch ein Mehrfamilienhaus stand. Eine Explosion hat im sauerländischen Hemer am Freitagabend für Bilder völliger Verwüstung gesorgt. Polizei und Feuerwehr gehen von einer Gasexplosion aus. Die genaue Ursache war aber zunächst noch unklar.

Bis zum frühen Samstagmorgen konnten vier Menschen verletzt aus den Trümmern geborgen werden. Mindestens eine weitere Person war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr noch verschüttet. Einsatzkräfte hätten zwischenzeitlich Kontakt zu ihr aufnehmen können. Dieser sei aber wieder abgebrochen.

Hemer: Haus in NRW explodiert: Zwei weitere Personen befreit – beide in „akuter Lebensgefahr“

In der Nacht zum Samstag hatten Rettungskräfte gegen 3.00 Uhr zunächst einen Mann und wenig später eine Frau aus den Überresten des Hauses geborgen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Andreas Schulte schwebten beide „in akuter Lebensgefahr“. Sie wurden zunächst vor Ort medizinisch behandelt und sollten in eine Klinik gebracht werden.

Für die Feuerwehr galt es vorsichtig, aber auch schnell zu den Verschütteten vorzustoßen. „Wir haben uns ganz behutsam vorgearbeitet, sodass wir sie ansprechen konnten und berühren konnten“, sagte Schulte. „Teilweise kopfüber“, fügte er hinzu. „Das war mühsame Arbeit.“

Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß der Explosion eines Wohnhauses in Hemer (NRW). © Christoph Reichwein/DPA

NRW: Hausexplosion in Hemer - „Komplette Zerstörung in einem solchen Ausmaß noch nicht vorgefunden“

Bereits am Freitagabend waren zwei Verletzte geborgen worden. Eines der Opfer befand sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, sei aber nicht in Lebensgefahr. Der Mann habe weit oben auf dem Trümmerberg gelegen, berichtete Feuerwehrsprecher Schulte. Die andere Person war den Angaben zufolge nur leicht verletzt worden.

Bei dem Haus soll es sich um ein Sechs-Parteien-Haus mit acht Bewohnern gehandelt haben. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen, hieß es von der Polizei. Das Gebäude sei komplett eingestürzt. Schulte weiter: „Ich habe schon einige Gebäude nach einer Gasexplosion erlebt, aber eine komplette Zerstörung in einem solchen Ausmaß habe ich selbst noch nicht vorgefunden“, fügte er später hinzu.

Ein Statiker musste derweil klären, ob und wie viel die Nachbarhäuser abbekommen hatten. Für den Fall einer Evakuierung stand ein Bus bereit. Der Bereich um den Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus waren, war noch unklar. Hemer ist eine 34 000-Einwohner-Stadt im Märkischen Kreis im Sauerland. Es ist die östliche Nachbarstadt von Iserlohn.

Explosion in Hemer (NRW): Mehrere Verletzte

Update vom 8. Juli, 22 Uhr: Nach der Explosion eines Hauses in Hemer im Sauerland in NRW sind mindestens zwei Menschen lebend unter den Trümmern verschüttet worden. Man habe Kontakt zu zwei Verschütteten, sagte eine Sprecherin der Polizei Märkischer Kreis am Freitagabend. Unklar sei, wie viele Menschen noch vermisst würden. Bislang ist bekannt, dass ein Mensch schwer – aber nicht lebensgefährlich – verletzt wurde.

Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Womöglich habe es sich um eine Gasexplosion gehandelt, sagte die Sprecherin. Auch das sei aber noch unklar. Nun stehe die Rettung der Menschen im Vordergrund.

„Wir haben Kontakt mit den Personen, wir sprechen mit denen und versuchen, sie aus den Trümmern zu retten“, sagte der Sprecher der Feuerwehr Hemer, Andreas Schulte, in einem Beitrag des Nachrichtenportals Lokalstimme.de. Auf Bildern ist zu sehen, dass von dem eingestürzten Haus nur noch ein Trümmerberg übrig ist. „Es ist leider komplett eingestürzt, es steht kein Stein mehr auf dem anderen“, ergänzte Schulte. Nach Schultes Angaben sind in dem Haus sechs Menschen behördlich als Bewohner gemeldet, insgesamt acht würden dort wohnen. Wie viele sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Haus befanden, war aber zunächst unklar.

Feuerwehrleute stehen vor dem eingestürzten Haus in Hemer. © Bjoern Braun/dpa

Haus in NRW explodiert: Erste Vermutung zu möglicher Ursache

Update vom 8. Juli 2022, 21 Uhr: Wie nun Bild unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll die Explosion in NRW auch noch die Fensterscheiben im Umkreis zum Klirren gebracht haben. Demnach sollen acht Personen in dem eingestürzten Haus wohnen. Eine Person sei bereits zu Beginn des Einsatzes schwer verletzt gefunden worden, zwei Personen würden sich demnach noch unter den Trümmern befinden. Zu den beiden verschütteten Personen besteht jedoch Kontakt, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber Bild bestätigt. Unklar sei bislang, wo die anderen fünf Hausbewohner seien.

Noch sei die genaue Ursache für das Unglück unklar, doch wie Bild weiter berichtet, soll bei Eintreffen der Einsatzkräfte Gasgeruch wahrgenommen worden seien. Mit schwerem Gerät sollen nun die Trümmerteile angehoben werden. Bewohner der Nachbarhäuser wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht.

Haus in NRW explodiert: Mehrere zum Teil Schwerverletzte - Fünf Menschen noch vermisst

Ursprungsmeldung: Hemer - Bei einer Explosion im sauerländischen Hemer in NRW ist ein Mehrparteienhaus vollständig eingestürzt. Dabei seien drei Menschen schwer und mehrere leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend auf Anfrage. Die Ursache der Explosion sei noch unklar. Fünf Menschen werden vermisst. Die umstehenden Häuser würden derzeit evakuiert. Die Feuerwehr sei vor Ort im Rettungseinsatz. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis. (dpa)