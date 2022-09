Herbstkirmes 2022 in Köln: Planungen laufen auf Hochtouren

Die Deutzer Herbstkirmes findet 2022 ab dem 28. Oktober statt (Symbolbild). © Jochen Tack/Imago

Die Deutzer Kirmes 2022 soll vom 28. Oktober bis zum 6. November stattfinden. Die Planungen in Köln sind in vollem Gange. Es soll vor allem sicherer werden.

Köln – Die Vorbereitungen für die Deutzer Kirmes im Herbst 2022 laufen auf Hochtouren. Damit es in diesem Jahr nicht zu Tumultlagen und unschönen Szenen in Köln kommt, arbeiten Stadtverwaltung, Schausteller, Politik, Polizei und Bürgervereinigungen gemeinsam an funktionierenden Verkehrs- und Sicherheitskonzepten.

24RHEIN zeigt, wie das erweiterte Verkehrs- und Sicherheitskonzept für die Deutzer Kirmes in Köln aussehen soll.

Der Plan: Mehr Sicherheit, weniger Verkehr und weniger Müll. Unzählige Maßnahmen wurden erarbeitet. Unter anderem werden die Kräfte beim Sicherheitsdienst, beim Ordnungsamt und bei der Polizei massiv erhöht. Gleichzeitig soll der Bereich rund um das Kirmesgelände gereinigt werden. Zusätzlich sollen die Haupt- und Nebenstraßen in Deutz für den Verkehr gesperrt werden. (jw)