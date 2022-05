Ärger um beliebte Kirmes in Köln: 75 Prozent mehr Körperverletzungen

Von: Johanna Werning

Bei einer Bürgerversammlung zur Deutzer Kirmes gab es für Stadt, Politik und Polizei viel Kritik (Archivbild) © Horst Ossinger/dpa

Müll, Falschparker und immer mehr Gewalt sorgten für reichlich Ärger auf der Deutzer Kirmes. Die Anwohner haben jetzt genug – und stellen klare Forderungen.

Köln – Auch nach der Osterkirmes reißt der Ärger in Köln nicht ab. Im Zuge der Deutzer Osterkirmes 2022 haben sich Anwohner über Müll, Schmutz und aggressive Besucher beschwert. Vermehrte Einsätze rund um die Deutzer Kirmes bestätigt auch die Polizei: Im Vergleich zu 2019 gab es auf dem Kirmesgelände und in den umliegenden Bereichen einen Anstieg um 25 Prozent im Bereich Straßenkriminalität. Im Bereich Körperverletzung gab es sogar einen Anstieg um 75 Prozent.

24RHEIN zeigt, was Anwohner rund um die Deutzer Kirmes in Köln kritisieren.

„Ich geh abends ab 8 Uhr nicht mehr auf die Straße. Das geht doch nicht“, sagt eine Deutzerin. Eine weitere Anwohnerin erklärt: „So schlimm wie jetzt war es noch nie.“ Die Ereignisse rund um die Deutzer Kirmes sollten nun bei einer Bürgerversammlung thematisiert werden – doch dabei gab es viel Kritik für Stadt, Politik und Polizei. (jw)