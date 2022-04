DFB-Frauen hoffen auf siebten Sieg im siebten Spiel

Die deutschen Fußballerinnen können im Qualifikationsspiel gegen Portugal einen großen Schritt zur WM 2023 in Australien und Neuseeland machen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weist vor der Partie am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld sechs Siege in sechs Spielen auf. Bereits am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) geht es in Belgrad gegen Serbien weiter.

Bielefeld - Unter Umständen können die DFB-Frauen da schon das WM-Ticket lösen.

„Wir wollen sechs Punkte holen, es geht um die WM-Qualifikation“, sagte Voss-Tecklenburg. Die beiden Begegnungen sind auch die letzten Pflichtspiele vor der EM im Juli in England. DFB-Kapitänin Alexandra Popp könnte gegen Portugal ihr Comeback nach langer Verletzungspause geben. Torhüterin Almuth Schult (beide VfL Wolfsburg) soll gegen Serbien nach fast drei Jahren erstmals wieder in der deutschen Auswahl zwischen den Pfosten stehen. Voss-Tecklenburg stellte der 31 Jahre alten Zwillingsmutter einen Einsatz in Aussicht. dpa