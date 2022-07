CSD in Köln: Tanzende Polizistin begeistert Netz - 35-Jährige merkte nicht, dass sie gefilmt wurde

Von: Johanna Werning

Eine Polizistin mit Rhythmusgefühl hat beim CSD 2022 in Köln ihre Tanzkünste gezeigt. Jetzt wird die Polizistin auf Instagram gefeiert.

Köln – Der Song „I‘m Coming Out“ von Diana Ross gilt als echter Party-Hit und als weltweite Hymne für die LGBTQ-Community. Auch mehr als 40 Jahre nach der Veröffentlichung 1980 sorgt er für Stimmung – auch in Köln. Beim CSD 2022 Köln durfte der Hit darum natürlich auch auf keinen Fall fehlen.

Köln: Tanzende Polizistin sorgt für Begeisterung – CSD-Hit „I‘m Coming Out“

Doch nicht nur bei den Demo-Teilnehmenden bei der CSD-Parade 2022 in Köln sorgte der Hit für die richtige Stimmung. Auch eine Polizistin wurde bei den Tönen von „I‘m Coming Out“ mitgezogen und musste einfach tanzen. Das zeigt ein Video auf Instagram, wie 24RHEIN berichtet. Der Titel: „CSD Köln 2022 ❤ Polizei, dein Freund und Helfer.. ❤“.

Die Polizistin in blauem Polizei-Hemd und gelber Polizei-Weste steht an der Mittelstraße in der Kölner Innenstadt. Dort sorgt sie für Sicherheit bei der CSD-Demo mit rund 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – und tanzt zu „I‘m Coming Out“ mit. Während sie zu Beginn noch recht verhalten die Hüften schwingt, wird sie während des Videos immer mehr von der Tanzlust gepackt und singt den Refrain des Welt-Hits von Diana Ross mit. Von den Tanzkünsten ist sogar der ein oder andere Demo-Teilnehmende beeindruckt und bleibt kurzerhand stehen – um gemeinsam mit der unbekannten Polizistin zu tanzen.

Köln: Polizistin tanzt beim CSD – und bekommt Komplimente auf Instagram

Doch nicht nur bei der CSD-Demo, die über sechs Stunden lang war, sorgt die Tanzeinlage der Polizistin für Begeisterung. Auch auf Instagram wird sie nun gefeiert. „Coole Moves!“, „Sauber abgeliefert“ und „Ich finde das sooooooo super, macht die Polizei menschlich, super ich liebe das Video danke an die Polizistin mit ❤️ und Rhythmusgefühl“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Köln: Wer ist die Polizistin?

Aber wer steckt hinter der tanzenden Polizistin? Laut Kölner Stadt-Anzeiger handelt es sich um Özlem Yagmur. Die 35-jährige Hauptkommissarin arbeitet eigentlich im Stadtbezirk Köln-Mülheim. Während der CSD-Demo sorgte sie allerdings für die Sicherheit entlang der Mittelstraße in der Innenstadt. Dass sie bei ihrer Tanzeinlage gefilmt worden ist, habe sie nicht mitbekommen.

Erst Stunden später erfuhr sie von dem Video: „Am Sonntagabend hat mir ein Kollege dieses Video zugeschickt, und ich dachte: Ja, das bin nun mal ich. Wir werden sehen, wo das hinführt“, sagt Yagmur. Mittlerweile ist klar: Das Video sorgte für Begeisterung. Allein auf Instagram hat der Clip mehr als 1,4 Millionen Aufrufe (Stand: 14. Juli, 10:10 Uhr). (jw)