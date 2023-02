Die Toten Hosen: Emotionale Momente bei Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Von: Benjamin Stroka

Die Toten Hosen bei ihrem Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. © David Young/dpa

Pogo und Punkrock für den guten Zweck: Die Toten Hosen haben am Freitag ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer gegeben. Es gab sehr emotionale Momente.

Düsseldorf – „Es ist ein schreckliches Ereignis, das uns heute hier zusammenführt. Aber dieser Abend soll kein Trauerabend werden. Es wird ein Kampfabend. Wir kämpfen mit euch für jede Spende“, sagte Frontmann Campino schon kurz, nachdem die ersten Hosen-Songs durch den ausverkauften PSD Bank Dome geschmettert wurden.

Mit einem Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien haben die Toten Hosen am Freitagabend in Düsseldorf mehr als eine Million Euro an Spenden gesammelt. Schon vor dem Konzert kamen unter anderem durch Ticketverkäufe rund 600.000 Euro Spendengelder zusammen. Nach knapp zwei Stunden im ausverkauften PSD Bank Dome waren weitere 400.000 Euro dazugekommen. Damit haben die Toten Hosen ihr selbst gesetztes Ziel von mindestens einer Million Euro Spendengeldern erreicht, berichtet 24RHEIN.

Benefizkonzert der Toten Hosen: Schweigeminute für „alle Toten in ganz Europa“

Vor mehr als 10.500 Fans spielten die Punkrocker unter dem Motto „Drei Akkorde für deine Spende“ viele ihrer größten Klassiker. Die Menge tanzte und sang wie gewohnt textsicher bei jedem Song mit. Von „Wünsch Dir was“ über „Bonnie & Clyde“, „Wannsee“ oder „Pushed Again“ bis hin zu „Hier kommt Alex“. Schon vor der ersten Zugabe gab es schnellen und lauten Punkrock für den guten Zweck – nicht nur im PSD Bank Dome, sondern auch live bei mehreren Radiosendern sowie in Livestreams.

Besonders bemerkenswert: Nach dem Song „Unter den Wolken“ wurde plötzlich die gesamte Halle mucksmäuschenstill. Frontmann Campino hatte zu einer Schweigeminute „für alle Toten in ganz Europa“ aufgerufen. Und 10.500 Menschen folgten ihm. Vielleicht der emotionale Höhepunkt eines besonderen Konzertabends, der auch noch auf den Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine fiel. „Es fällt uns hier allen schwer, diese Perversion irgendwie auszuhalten, dass in einem Land ein Diktator (...) mit Krieg und Zerstörung wütet, und 2000 Kilometer entfernt müssen Menschen wegen einer Naturkatastrophe gegen den Tod kämpfen“, sagte Campino

Die Toten Hosen bekamen für die Zugaben Unterstützung

Nach „Hier kommt Alex“ folgten noch zwei Zugaben. Sammy Amara, Frontmann der befreundeten Band Broilers, sang gemeinsam mit Campino ein Cover des Punk-Klassikers „Where Are They Now“ von Cock Sparrer. Für die zweite Zugabe erhielten die Hosen Unterstützung von Thees Uhlmann und den Donots, die bereits im Vorprogramm aufgetreten waren. Mit den Hosen-Klassikern „Reisefieber“ und „All die ganzen Jahre“, sowie dem Ärzte-Hit „Schrei nach Liebe“ und zum Abschluss „You‘ll Never Walk Alone“ wurde der Abend beendet.

Der PSD Bank Dome in Düsseldorf war mit 10.500 Fans restlos ausverkauft. © David Young/dpa

Noch nicht zu Ende ist dafür die Spendenaktion der Düsseldorfer Band. Diese soll auch in den kommenden Wochen laufen. Die Toten Hosen kündigten zudem an, eine Gitarre von Gitarrist Breiti zu versteigern. Die Spendengelder gehen an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International. Die ersten 600.000 Euro hatten die Toten Hosen bereits vor dem Konzert an die Hilfsorganisationen überwiesen.

Die Toten Hosen Setlist: Diese Songs wurden beim Benefizkonzert gespielt

Wünsch Dir was

Alle sagen das

Auswärtsspiel

Paradies

Altes Fieber

Bonnie & Clyde

Das ist der Moment

Liebeslied

112

Heute hier, morgen dort

Nichts bleibt für die Ewigkeit

Weil du nur einmal lebst

Alles was war

Wannsee

Unter den Wolken

Alles wird vorübergehen

Pushed Again

Steh auf, wenn du am Boden bist

Alles aus Liebe

Hier kommt Alex

Zugabe 1

Alles passiert

Where Are They Now

Freunde

Schönen Gruß, auf Wiederseh‘n

Zugabe 2

Reisefieber

Schrei nach Liebe

All die ganzen Jahre

You‘ll Never Walk Alone

(bs)