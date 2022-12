Schüsse in Dinslaken: Mindestens ein Toter nach versuchtem Überfall

Von: Miriam Haberhauer

Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Geschäft in Dinslaken starb einer der Angreifer. Der Ladenbesitzer hatte selbst auf die Männer geschossen. (Symbolbild) © Erwin Pottgiesser/TNN/dpa

Drei Männer überfallen ein Druckereigeschäft in Dinslaken. Der Ladenbesitzer schießt auf die Angreifer, wenig später erliegt einer von ihnen seinen Verletzungen.

Dinslaken – Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe in einem Geschäft in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Geschäftsinhaber hatte selbst auf einen der Angreifer geschossen.

Versuchter Überfall in Dinslaken: Ladenbesitzer erschießt Angreifer

Der 47-jährige Inhaber eines Druckereigeschäfts gab am Montag an, er sei in dem Laden von drei Männern überfallen und mit Reizgas besprüht worden, berichtete ein Polizeisprecher in Duisburg. Daraufhin habe er sich mit einer Schusswaffe zur Wehr gesetzt. Er traf einen 36-Jährigen Angreifer. Der Mann wurde notärztlich versorgt, erlag aber kurz nach dem Vorfall im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Hintergründe noch unklar - Hinweise auf Rocker-Milieu

Die zwei anderen Männer befinden sich aktuell noch auf der Flucht. Woher der 47-Jährige Geschäftsinhaber die Schusswaffe hatte und ob er sie legal besaß, war zunächst unklar. Die Hintergründe der Tat würden noch ermittelt, die Befragung des Schützen laufe, so der Polizeisprecher.

Berichte, wonach es sich um eine Tat im Rocker-Milieu gehandelt habe, wollte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Es gebe zwar Hinweise darauf, dass der Geschäftsinhaber Verbindungen in dieses Milieu haben könnte, sagte er. Ob dies mit der Tat zu tun habe, sei aber noch nicht klar. „Es kann auch ein ganz normaler Überfall gewesen sein, bei dem die Täter einfach nur an den Falschen geraten sind“, sagte der Polizeisprecher weiter. (mlh mit dpa)

