Discounter Aldi Nord eröffnet neue Firmenzentrale in Essen

Blick auf ein Firmen-Logo des Lebensmitteldiscounter Aldi Nord. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Der Discounter Aldi Nord hat nach drei Jahren Bauzeit am Mittwoch seine neue Firmenzentrale in Essen-Kray offiziell eröffnet. Der 100.000 Quadratmeter große Gebäudekomplex soll Platz für mehr als 2000 Mitarbeiter der Handelskette bieten. Trotz der Pandemie sei es gelungen, die Bauarbeiten für den Aldi-Campus im geplanten Kosten- und Zeitrahmen abzuschließen, sagte der für den Bau zuständige Konzernmanager Torsten Janke.

Essen - Der Bürokomplex besteht überwiegend aus offenen Bürobereichen, Co-Working-Flächen und über 100 Besprechungsräumen. Bei insgesamt rund 1200 festen Arbeitsplätzen im Hauptgebäude gibt es weniger als 50 Einzelbüros. Darüber hinaus verfügt der Campus über einen eigenen Hörsaal, ein Mitarbeiter-Restaurant, ein Bistro, einen Fitnesspavillon und eine Kindertagesstätte. Die Dächer des Campus sind zum großen Teil mit Grünflächen und Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Aldi Nord ist einer der größten deutschen Discounter. Der Handelskonzern betreibt insgesamt 2200 Filialen in der Nordhälfte Deutschlands. Hinzu kommen mehr als 5200 Auslandsfilialen in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Polen. Europaweit beschäftigt der Konzern fast 120.000 Mitarbeiter. dpa