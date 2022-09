36-Jähriger in NRW erschossen – es gibt ein zweites Schussopfer: Beging der Täter Selbstmord?

Polizisten stehen im Stadtteil Hackenbroich vor einem Kiosk. Hier wurde ein Mann erschossen. Die Polizei fahndete mit Dutzenden Beamten nach dem Schützen und nahm die Spurensicherung auf. © Christoph Reichwein / picture alliance

In Dormagen in Nordrhein-Westfalen ist ein 36-Jähriger erschossen worden. Ein zweites Schussopfer taucht kurz darauf auf - es könnte sich um den Täter handeln.

Dormagen - Furchtbare Tat in NRW: Ein 36 Jahre alter Mann ist am Freitag in Dormagen erschossen worden. Das teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Als Verdächtiger werde ein 55-jähriger polizeibekannter Mann gesucht, sagte eine Polizeisprecherin. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet. Zeugen der Tat hätten die Polizei alarmiert und sehr schnell Hinweise auf den mutmaßlichen Täter gegeben.

Am Nachmittag wurde etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt an einer Straße ein zweiter Mann mit Schussverletzung am Kopf entdeckt. Dabei könne es sich um den Gesuchten handeln, die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage. Die Umstände deuteten auf einen Suizidversuch hin. Der Mann werde in einem Krankenhaus reanimiert.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach dem Todeschützen

Die erste Tat habe sich laut den Angaben in einem Kiosk ereignet. Gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei in den Stadtteil Hackenbroich gerufen, weil dort Schüsse gefallen waren. Der Bereich um den Kiosk wurde abgesperrt. Im Kiosk sicherten Kriminaltechniker Spuren. Später untersuchten sie auch einen Mietwagen, der davor geparkt war.

Mit Dutzenden Beamten fahndete die Polizei nach dem Schützen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Hintergründe der Tat seien noch offen, hieß es. Einen Bezug zum Rocker-Mileu gäbe es nicht, es werde eher in Richtung einer privaten Auseinandersetzung gefahndet. Zur Nationalität von Opfer und Verdächtigem verwies die Polizei auf die Staatsanwaltschaft, die zunächst nicht zu erreichen war. Die Bild berichtete aber, dass das Todesopfer türkischer, der 55-Jährige kosovarischer Abstammung sei. (cg mit dpa)

HILFE BEI SUIZIDGEFAHR

Wer Hilfe sucht, kann sich an die Telefonseelsorge wenden. Im Akutfall unter Telefon: 08 00/1 11 01 11 oder 08 00/1 11 02 22 oder 11 61 23. Im Chat oder per Mail unter online.telefonseelsorge.de. Zudem gibt es einen psychiatrischen Krisendienst in Bayern unter Telefon: 08 00/6 55 30 00. Die ARCHE ist ein Verein für Suizidprävention und Lebenshilfe für München und außerhalb. Der Verein ist telefonisch unter 089/33 40 41 zu erreichen. Wer akute Fälle von Suizidversuchen beobachtet, soll umgehend die Notrufnummer 112 wählen. Ein Ansprechpartner für innerfamiliäre Probleme ist auch jederzeit das Amt für Kinder, Jugend und Familie (08821/751-256) in Garmisch-Partenkirchen.