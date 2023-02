K.-o.-Tropfen-Attacke auf Lotto-Millionär: Chico erklärt, wie eine Capri-Sonne ihn rettete

Von: Martina Lippl

Lottokönig Chico macht aus seinen Millionen kein Geheimnis. Geld lockt auch Kriminelle an. Doch selbst K.-o.-Tropfen haben bei dem ehemaligen Stahlarbeiter keine Chance.

Dortmund – Fast zehn Millionen Euro hat Kürsat Y. aus Dortmund im Lotto gewonnen. Der frisch gebackene Multimillionär aus Nordrhein-Westfalen ist vielen inzwischen als „Chico“ bekannt. Während viele so eine Summe lieber geheim halten, zelebriert sich der 42-Jährige als Lottokönig. Der Stahlarbeiter lebt offen den Traum von einem Lotto-Märchen. Doch Geld lockt bekanntlich auch Neider und Kriminelle an.

Es war nur eine Frage der Zeit, wann der Glückspilz ins Visier von Ganoven gerät. Chico ist schon mit einer ganz perfiden Masche abgezockt worden. Gangster haben sich Zugang zu seinem Konto verschafft. Jetzt gibt es eine neue, dramatische Episode in Chicos-Lotto-Leben, wie die Bild berichtet. Dabei spielen K.-o-Tropfen und ein Getränk mit einem Strohhalm eine wichtige Rolle.

Lotto-Millionär Chico verabredet sich zu einer heißen Nacht in einem Hotel

Denn Chico sei in einem Hotel bei einem Date mit einer Frau fast ausgeraubt worden. Eine bildhübsche 26-Jährige wollte demnach den Lottokönig in eine Falle locken. Kürsat Y., eigenen Angaben zufolge noch Single, konnte das verhindern. Aber der Reihen nach: Die beiden wollten eine heiße Nacht in einem Hotel verbringen. Auf dem Weg zum Date bekam Chico jedoch einen Anruf. Eine Freundin habe ihn angerufen und ihm erzählt, dass es die 26-Jährige nur auf sein Bargeld und seine teuren Uhren abgesehen hatte. „Angeblich hatte sie vor, mich mit Schlafmittel zu betäuben und auszurauben!“, sagte Chico in der Bild.

Lotto-König Chico: So rettet ihn ein Getränk vor K.-o.-Tropfen

Der Lotto-Millionär wählte demnach eine ganz eigene Taktik. Chico trank an diesem Abend nur aus einer Capri-Sonne. „In den Strohhalm kann man nicht einfach etwas reinkippen“, erzählte der Glückspilz. Die Dame habe laut dem Bericht getobt, als er nur an dem Strohhalm nuckelte. Später habe Chico sie sogar mit seinen Informationen konfrontiert – und sie habe dann alles zugegeben. Auf eine Anzeige soll der 42-Jährige ihrer Familie zuliebe verzichtet haben. Das Thema Frauen scheint trotz dieser Erfahrung noch nicht abgehakt zu sein. Chico will sich weiter treffen, doch sein Date muss vorher den Ausweis zeigen.

Lottokönig Chico (Archivfoto) ist in einem Hotel fast ausgeraubt worden. Doch er setzte auf ein Getränk mit Strohhalm. © imago/Rolf Vennenbernd/dpa

Nach den katastrophalen Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat der Lotto-König jedoch ganz andere Dinge im Kopf. Chico setzt sich für Spenden in die betroffenen Länder ein. „Chico hat einfach ein Herz aus Gold. Bester Mann macht weiter so“, schreibt ein Nutzer unter einen Clip auf Instagram. Die Laster sind auf dem Weg in die Türkei, schreibt Kürsat Y. in seinem jüngsten Post. Die Reaktionen auf seine Spendenbereitschaft ist geteilt. Einige feiern den Lotto-Millionär dafür, andere dagegen kritisieren ihn dafür, dass er sich nur in den sozialen Netzwerken inszeniert und Werbung macht. (ml)