Drei Verletzte nach Auseinandersetzung mit 20 Personen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung in Dortmund am frühen Samstagabend mit rund 20 Personen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 19-Jähriger ist von einem Pkw angefahren worden und erlitt Brüche und Prellungen, ein 30-Jähriger Schnittverletzungen am Oberkörper sowie Kopfverletzungen und ein 38-Jähriger klagte über Hautreizungen im Gesicht durch Pfefferspray, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Dortmund - Der 19- und der 30-Jährige konnten nach einer Behandlung noch am Abend wieder das Krankenhaus verlassen, der 38-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Die Staatsanwaltschaft erklärte auf dpa-Anfrage, dass zwei Gruppen von etwa je zehn Personen vor einem Lokal aneinandergeraten seien. Ob der 19-Jährige versehentlich oder vorsätzlich angefahren worden ist, sei Gegenstand der Untersuchungen. Die mutmaßlichen Täter seien noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet und Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos gewesen. Eine Ermittlungskommission ist eingerichtet worden. Um Clan-Rivalitäten oder einen Streit im Rockermilieu habe es sich laut Staatsanwaltschaft den ersten Erkenntnissen zufolge eher nicht gehandelt. dpa