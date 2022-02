Dresden bleibt sieglos: Aber Punkt in Paderborn

Paderborns Kai Pröger (hinten, 2.v.l) schießt den Ball auf das Tor von Dresdens Anton Mitryushkin. © Friso Gentsch/dpa

Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison. Nach einem Sieg der Dresdner im DFB-Pokal folgte ein Auswärtssieg der Paderborner in der Liga. Beim Unentschieden fehlte Topstürmer Daferner im Angriff an allen Ecken und Enden.

Paderborn - Dynamo Dresden hat seine Sieglosserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und auch im vierten Duell seit dem Jahreswechsel nicht gewonnen. Immerhin reichte es am Samstag beim SC Paderborn für ein torloses Unentschieden vor 3614 Zuschauern, von denen rund 300 aus Sachsen kamen.

„Wir sind stolz, dass wir hier etwas mitnehmen konnten“, sagte Michael Akoto. Paderborn sei eine spielstarke Mannschaft, die auch ihre Torchancen hatte. „Wir hatten uns vorgenommen, alles daran zu setzen, um das Tor zu verteidigen und hier einen Punkt mitzunehmen“, sagte Akoto.

Nach der desaströsen 1:4-Niederlage im Ost-Klassiker gegen Hansa Rostock hatte Trainer Alexander Schmidt eine Reaktion gefordert. Erste Impulse dafür gab der 53-Jährige selbst, indem er sowohl in der Startelf als auch in der taktischen Ausrichtung Veränderungen vornahm. Für Daferner (gelbgesperrt), Becker, Königsdörffer und Mörschel (alle Bank) begannen Akoto, Borrello, Drchal sowie Schröter. Zudem agierte Dynamo nicht wie gewohnt mit einer Mittelfeldraute, sondern im 4-2-3-1-System. Die Umstellung auf eine Doppelsechs sorgte vor allem in den Anfangsminuten dafür, dass die Dresdner mehr Zugriff auf das Spielgeschehen hatten. Ein erneuter früher Rückstand konnte somit verhindert werden.

„Wir wollten und mussten eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen, die Defensive stand gut“, sagte Kapitän Yannick Stark. Aus der Rostock-Niederlage hätte man Schlüsse gezogen. „Schön, dass man jetzt auch die Konsequenzen gesehen hat, wir uns anders verhalten haben“, lobte der Kapitän.

Während die Arbeit gegen den Ball weitgehend gelang, so fehlten den Schwarz-Gelben im Vorwärtsgang sowohl die zündende Idee als auch die Durchschlagskraft. Bezeichnend hierfür steht die beste Torchance der Dresdner im ersten Abschnitt. Diese hatte Rechtsverteidiger Chris Löwe, der zwar beherzt aus der Distanz abzog (33.), hierbei aber nur das Außennetz traf. Nur kurze Zeit später konnte sich der Aufsteiger bei Torwart Anton Mitryushkin bedanken, der einen wuchtigen Abschluss von Florent Muslija (35.) aus dem rechten unteren Toreck fischte. Mitryushkin vertrat erneut Stammkeeper Kevin Broll, der weiterhin an einer Verletzung der rechten Hand laboriert. Im Verlauf der Partie wurde der Russe noch mehrfach geprüft und erwies sich als sicherer Rückhalt.

Nach der Pause wurde der wirkungslose Brandon Borrello durch Ransford Königsdörffer ersetzt. Der Youngster sollte für mehr Geschwindigkeit im Offensivspiel des Aufsteigers sorgen. In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gelang dies zwar in Ansätzen, später kamen seine Qualitäten aber kaum zur Geltung.

Dynamo konzentrierte sich im zweiten Abschnitt fast ausschließlich auf die Defensive, konnte kaum noch für Entlastungsangriffe sorgen. Der Aufsteiger verteidigte wacker, warf sich in jeden Zweikampf und Abschluss der Hausherren. „Die Schlussphase war schon sehr ekelhaft für uns, weil Paderborn sehr gedrückt hat“, berichtete Akoto. Die Dresdner erkämpften sich den glücklichen Punktgewinn. Allein in Sachen Laufleistung nahmen die Sachsen (121,18 km) den Nordrhein-Westfalen (116,98 km) über vier Kilometer ab. dpa