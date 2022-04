Düsseldorf kämpft gegen Autoposer – künftig bis zu 10.000 Euro Strafe

Die Stadt Düsseldorf hat ihre Strafen im Kampf gegen sogenannte „Autoposer“ erhöht (Montage). © Stefan Zeitz/Imago (2) & Marcel Kusch/dpa

Stadt und Polizei Düsseldorf haben einen neuen Bußgeld-Katalog für Autoposer angekündigt. Diese wollen sich in diesem Jahr wieder am „Car-Freitag“ treffen.

Düsseldorf – Karfreitag ist allgemein bekannt ein stiller Feiertag. Clubs und Diskotheken dürfen dann nicht öffnen, Wochen- oder Flohmärkte sind untersagt und auch Volksfeste dürfen nicht stattfinden. Der sogenannte „Car-Freitag“, der am selben Tag „zelebriert“ wird, hat mit Stille hingegen überhaupt nichts zu tun. Denn am Freitag, 15. April 2022, trifft sich in ganz NRW und somit auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf die Autoposer- und Tuner-Szene. Polizei und Stadt bereiten sich bereits entsprechend vor, wie 24RHEIN berichtet.

Düsseldorf erhöht Strafen für Autoposer – Zwangsgeld von bis zu 10.000 Euro droht

Das bislang geltende Bußgeld von 80 Euro für einen Verstoß gegen „Autoposing“ schreckte scheinbar die wenigsten ab, auch im vergangenen Jahr 2021 nicht, als die Polizei in NRW bereits groß angelegte Kontrollen durchführte. Deswegen werden die Strafen nun verschärft. So wurde ein empfindliches Zwangsgeld für Wiederholungstäter beschlossen. Folgende Strafen gibt es nun für Autoposer in Düsseldorf:

Wird ein Autoposer erstmals auffällig, wird ihm für den Wiederholungsfall ein sogenanntes Zwangsgeld angedroht.

angedroht. Der „Grundfall“, also lautes Motorenheulen, Behinderung des Straßenverkehrs u.v.m., wird künftig mit einem Zwangsgeld von 5.000 Euro sanktioniert.

sanktioniert. Werden Dritte gefährdet, erhöht sich dieses Zwangsgeld auf 10.000 Euro .

. Die Androhung der Zwangsgelder ist drei Jahre nach dem Erstvergehen gültig.

Düsseldorf: „Car-Freitag“ – Kontrollen am Rhein und an der Königsallee

Ausgeschlossen ist es deshalb dennoch nicht, dass einige auch am kommenden Osterwochenende mit ihren getunten Autos protzen werden. Auch wenn es in den letzten Wochen ruhig um die Szene gewesen sei, fungiere der Karfreitag auch immer als eine Art Startschuss, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb ergreift die Polizei am 15. und 16. April in der Landeshauptstadt zusätzlich zum Zwangsgeld folgende Maßnahmen:

Aufgrund des „Car-Freitags“ ist ein zwölfstundiger Polizei-Sondereinsatz in der Innenstadt geplant.

Am Rheinufer und an der Königsallee werden Kontrollstellen eingerichtet und bis in die Freitagnacht (15./16. April) kontrolliert.

„Autoposer“ machen in Düsseldorf Probleme an der Königsallee und am Mannesmannufer

Bereits länger gibt es in Düsseldorf Probleme mit sogenannten Autoposern, die immer wieder beispielsweise auf der Königsallee das Gaspedal durchtreten oder am Mannesmannufer posieren, wo deshalb im Mai 2021 sogar eine Schranke aufgestellt wurde. „In den vergangenen Jahren waren vermehrt Fahrer aufgefallen, die durch lautes Aufheulenlassen des Motors und schnelle Beschleunigungen auf sehr kurzen Fahrtstrecken versuchten, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen“, erklären Stadt und Polizei.

Düsseldorf geht gegen Autoposer vor – gibt es am „Car-Freitag“ Rückfälle?

Das soll durch die erhöhten Bußgelder nun idealerweise ein Ende haben. Bislang sei die neue Ordnungsverfügung mit den Zwangsfeldern bereits gegen 15 auffällig gewordene Fahrzeugführer ausgesprochen worden. Und seither sei noch keiner dieser Autoposer rückfällig geworden. (mo mit dpa)