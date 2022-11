Düsseldorf: Schwerer Autounfall am Weihnachtsmarkt an der Kö

Mindestens zwei Verletzte

Nahe dem Weihnachtsmarkt an der Kö in Düsseldorf kam es am Abend zu einem schweren Unfall. Ein Auto hat mehrere Passanten erfasst.

Düsseldorf – In Düsseldorf wurden am frühen Dienstagabend zwei Menschen bei einem Autounfall am Weihnachtsmarkt schwer verletzt. Ein Autofahrer hat an der Königsallee die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Düsseldorf: Unfall am Weihnachtsmarkt auf der Kö – Auto kracht gegen Pöller und trifft Passanten

Der 84 Jahre alte Mann soll mit seinem Fahrzeug gegen parkende E-Scooter gekracht sein, berichtet ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Dabei wurden zwei Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht den Polizeiangaben zufolge aber nicht.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, berichtet 24RHEIN. Die Ursache sei aber noch unklar. Möglicherweise spielten diffuse Lichtverhältnisse und der Nieselregen eine Rolle, heißt es. Der 84-jährige Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. Videos in den sozialen Medien zeigen nach dem Unfall ein Trümmerfeld mit einem schwer beschädigten schwarzen Mercedes nahe dem Weihnachtsmarkt.

+ Das Auto krachte in mehrere E-Scooter an der Kö. © Alex Forstreuter/dpa

Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf wurden am vergangenen Donnerstag (17. November) eröffnet, darunter auch der Kö-Bogen-Markt am Kö-Bogen-Tunnel und der Kö-Lichter-Markt auf der Königsallee. Hinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt um 19:55 Uhr grundlegend mit neuen Details der Polizei aktualisiert. (red/dpa)