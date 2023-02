Anwohner rätseln: Riesiger Wohnkomplex steht seit einem Jahr leer

Von: Sofia Popovidi

Der große, neue Wohnkomplex in Düsseldorf steht seit einem Jahr leer. © 24RHEIN

Seit vielen Monaten ist der vollmöblierte Wohnkomplex an der Himmelgeister Straße in Düsseldorf fertig. Doch lange Zeit wohnte niemand dort.

Düsseldorf – Anwohner rätseln schon lange: Seit Monaten steht ein brandneuer riesiger Wohnkomplex an der Himmelgeister Straße in Düsseldorf-Bilk leer. Die Wohnungen sind voll möbliert, das lässt sich von außen erkennen: Modern eingerichtet, mit Stehlampe und Schreibtisch. Auch die Betten stehen schon da. Die Matratzen darauf sind allerdings immer noch eingeschweißt: Denn augenscheinlich wohnt niemand dort. Das ist Status Quo seit fast einem Jahr, wie Nachbarn berichten. Auch fragen sich viele: Ist das ein neues Studierendenwohnheim? Immerhin: Die Heinrich-Heine-Uni liegt direkt um die Ecke. Darüber berichtet 24RHEIN.

Wohnkomplex in Düsseldorf-Bilk steht leer

Das Gebäude auf dem 5.140 Quadratmeter großen Grundstück beherbergt 184 vollmöblierte sogenannte Mikroappartements, heißt es bei der Development Partner AG, dem Projektentwickler und Bauherrn des Wohnkomplexes. Die Wohnungen sind zwischen 18 und 50 Quadratmeter groß. Zielgruppe für die sogenannten „Cube Life“-Appartments seien vor allem Studierende, Pendler, Senioren, Azubis und Berufseinsteiger. Weitere Wohnkomplexe dieser Art gibt es in NRW in Leverkusen und Köln.

Das Konzept: In den möblierten Appartments befinden sich unter anderem Bett, Schrank, Schreibtisch samt Stuhl, Küche und sogar dazugehörige elektronische Geräte wie eine Mikrowelle. Warum bis jetzt noch niemand dort wohnt, obwohl die Wohnungen anscheinend fertig sind, dazu äußerte sich Development Partner nicht. Aber: Der offizielle Starttermin ist laut „Cube Life“-Website Februar 2023. Somit sollte das Gebäude in Kürze in Betrieb genommen werden.

Vollmöblierter Wohnkomplex in Düsseldorf – Informationen im Überblick

Adresse: Himmelgeister Straße, Düsseldorf-Bilk (NRW)

Himmelgeister Straße, Düsseldorf-Bilk (NRW) Lage: Wenige Minuten zur Universität Düsseldorf

Wenige Minuten zur Universität Düsseldorf Appartments: 184, vollmöbliert (Bett, Schrank, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Küche, elektronische Geräte wie Mikrowelle)

184, vollmöbliert (Bett, Schrank, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Küche, elektronische Geräte wie Mikrowelle) All-In-Miete beinhaltet: Grundmiete, Nebenkosten, Apartmentstrom, Internet, Möblierung inklusive Bad und Küche, Hausmeister-Service – Genaue Höhe der Miete aktuell noch nicht bekannt

Grundmiete, Nebenkosten, Apartmentstrom, Internet, Möblierung inklusive Bad und Küche, Hausmeister-Service – Genaue Höhe der Miete aktuell noch nicht bekannt Größe: Zwischen 18 und 50 Quadratmeter

Zwischen 18 und 50 Quadratmeter Gesamtfläche des Grundstücks: 5.140 Quadratmeter

5.140 Quadratmeter Zusätzlich: 86 Auto-Stellplätze, 146 Fahrradstellplätze, Gemeinschaftsräume, Wasch- und Trockenraum

86 Auto-Stellplätze, 146 Fahrradstellplätze, Gemeinschaftsräume, Wasch- und Trockenraum Offizieller Starttermin: Februar 2023

Februar 2023 Weitere Standorte: Köln-Ehrenfeld, Leverkusen

Was sind Mikroappartements? Ein Mikroappartement oder Mikroapartment, international auch als Microflat bezeichnet, ist eine in sich geschlossene, sehr kleine Einzimmerwohnung. Typischerweise bieten sie auf circa 14 bis 32 Quadratmetern Platz für Wohn- und Schlafraum, ein Bad und eine Küchenzeile. Im Gegensatz zu einer traditionellen Studiowohnung können die Bewohner auch Zugang zu einer gemeinschaftlich genutzten Küche, einem Bad oder einer Dusche, einer Terrasse und einem Dachgarten haben. Mikroapartments werden insbesondere in den dicht besiedelten urbanen Zentren Europas, Japans, Hongkongs und Nordamerikas immer öfter angeboten, wo ansonsten sehr hohe Mieten gezahlt werden müssen.

In Köln wurde derweil aus der Lutherkirche in Köln-Mülheim ein schickes Wohnhaus.