In Düsseldorf verschwinden Gullydeckel – schon mehr als 20 Stück geklaut

Von: Benjamin Stroka

In Düsseldorf werden seit Tagen Gullydeckel geklaut (Symbolbilder/IDZRW-Montage). © Jochen Tack/Imago & blickwinkel/fotototo/Imago

An über 20 Straßen in Düsseldorf wurden in den vergangenen zwei Tagen die Gullydeckel geklaut. Die Stadt spricht von „einem bislang nicht bekanntem Ausmaß“.

Düsseldorf – In Düsseldorf werden seit Tagen Gullydeckel direkt von der Straße geklaut. Was im ersten Moment nicht besonders spektakulär klingt, kann schnell schlimme Folgen für Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer haben. Denn durch den Diebstahl der Gullydeckel gab es in den vergangenen Tagen auf mehreren Straßen im Stadtgebiet entsprechende Löcher.

Düsseldorf: Diebesbande klaut Gullydeckel in der Stadt

Glücklicherweise gab es bislang wohl keine Unfälle. Die Löcher wurden nach Angaben der Stadt jeweils noch in der Nacht vom Verkehrssicherungsdienst mit Baken abgesichert. Los ging die Gullydeckel-Diebestour der bislang unbekannten Täter am Dienstagnachmittag (25. Oktober). Das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt wurde unter anderem von der Polizei auf die Löcher aufmerksam gemacht, berichtet 24RHEIN.

„Betroffen sind meist Straßen in den südlichen Stadtteilen. In Wersten, Holthausen und Eller schlugen die Metalldiebe – in einem bislang in Düsseldorf nicht bekannten Ausmaß – zu“, teilt die Stadt am Donnerstag mit. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Denn: Die bis zu 105 Kilogramm schweren gusseisernen Deckel kosten die Stadt im Neupreis rund 430 Euro pro Stück. Der Diebstahl bedeutet einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Gegen die Täter wird ermittelt.

An diesen Straßen in Düsseldorf wurden bislang Gullydeckel gestohlen

Bensberger Weg/Odenthaler Weg

Bruchhausenstraße

Clausiusweg

Einsiedlerstraße

Ferdinand-Hiller Weg

Friedberger Weg

Fuhlrottweg

Heinrich Schütz Straße/Händelstraße

Hermann-vom-Endt-Straße

Hügelstraße

Im Diepental/Leitenstorfferstraße

Josef-Maria-Olbrich-Straße/Züderitzstraße

Kammerathsfeldstraße/Urdenbacher Acker

Kissinger Straße

Langenfelder Straße/Reusrather Straße

Mendelweg

Nixenstraße

Professor-Oehler-Straße

Quadestraße

Schimmelpfennigstraße

Telleringstraße

Weilburger Weg

Neue Gullydeckel wurden bereits bestellt, diese müssen aber zunächst angefertigt und können erst dann angepasst sowie eingesetzt werden. Solange müssen die Löcher noch provisorisch gesichert bleiben. (bs)