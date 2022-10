Illegales Casino ausgehoben: Geheimtür hinter Bierkisten versteckt

Teilen

Die Polizei fand in der Sports-Bar dieses Hinterzimmer mit Spielautomaten. © Polizei Düsseldorf

Eine Sport-Bar in Düsseldorf-Flingern hat zusätzlich ein illegales Casino betrieben. Die Polizei fand eine gut versteckte Geheimtür.

Düsseldorf – Bei einer Routinekontrolle einer Sports-Bar in Düsseldorf hat die Polizei ein illegales Casino entdeckt. In einem Hinterzimmer, durch eine Geheimtür versteckt, befanden sich mehrere Spielautomaten. Die Einsatzkräfte fanden zudem Drogen und Bargeld, berichtet 24RHEIN.

Düsseldorf: Illegales Casino in Flingern entdeckt

Die Polizei betrat die Sports-Bar an der Bruchstraße in Düsseldorf-Flingern am Freitagabend gegen 18 Uhr. Eigentlich war nur eine Routinekontrolle durch Mitarbeiter der Stadt und der Polizei geplant. Doch während der Kontrolle verrieten Geräusche von Spielautomaten, dass in dieser Sports-Bar nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

Die Einsatzkräfte folgten den Geräuschen und stießen auf einen Stapel Leergut, darunter Bier- und Colakisten. Hinter dem Leergut entdeckten sie eine getarnte Geheimtür, die in ein Hinterzimmer führte. Dort standen elf Geldspielautomaten. „Ein Mann spielte. Die anderen Geräte waren jedoch auch in Betrieb“, teilt die Polizei Düsseldorf mit.

Hinter den Leergutkisten versteckte sich die Geheimtür zum illegalen Casino (IDZRW-Montage). © Polizei Düsseldorf (2)

Düsseldorf-Flingern: Illegales Casino in Sport-Bar – Drogen und Bargeld beschlagnahmt

Ein Richter ordnete die Durchsuchung aller Räume an. Dabei fanden die Einsatzkräfte rund 500 Gramm Kokain, weitere Drogen und Drogenutensilien sowie mutmaßliches Drogengeld. Aus den Spielautomaten wurden zudem mehrere tausend Euro Bargeld beschlagnahmt.

Eine 42 Jahre Angestellte der Sports-Bar wurde vorläufig festgenommen, kam am Wochenende unter Auflagen aber wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern derweil weiter an. „Ermittelt wird wegen illegalen Glücksspiels und wegen Handels mit nicht geringen Mengen Kokain“, erklärt die Polizei. (bs/ots)