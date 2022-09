14-Jähriger ertrinkt in See – Großeinsatz der Feuerwehr konnte ihn nicht retten

Im Lambertus See in Düsseldorf ertrank ein 14-Jähriger

Tragischer Badeunfall in Düsseldorf: Ein 14-Jähriger ertrank am Mittwoch im Lambertus See im Stadtteil Kalkum. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Düsseldorf – Am Mittwochnachmittag, 31. August, kam es am Lambertus See zu einem tragischen Badeunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache ertrank ein 14-Jähriger in dem beliebten See in Düsseldorf. „Um 14:05 Uhr meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf, dass ein Jugendlicher im Bereich des Lambertus See vermisst wird“, teilt die Feuerwehr Düsseldorf mit.

14-Jähriger ertrinkt im Lambertus See – 20 Meter vom Ufer entfernt

Trotz mehreren Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten samt zwei Taucherstaffeln, Sonargeräten, Booten und Wärmebildkamera, Einsatzkräften der Feuerwehr Duisburg und Rettungshubschrauber, blieb die Suche nach dem Vermissten erfolglos, berichtet 24RHEIN. Insgesamt waren 43 Personen bei der Sucher bei der Suche beteiligt.

„Trotz aufwendiger Suche der Feuerwehr konnten die Rettungskräfte den Vermissten nach 90 Minuten nur noch Tod aus dem See bergen.“ Die Leiche wurde rund 20 Meter vom westlichen Ufer entfernt gefunden. Wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist noch unklar. „Zur Ermittlung des Unfallherganges hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen“, sagt die Feuerwehr weiter.

Der Lambertus See in Düsseldorf Der Lambertus See liegt in Düsseldorf – zwischen den Stadtteilen Kalkum und Kaiserswerth. Der Flughafen Düsseldorf ist nur wenige Kilometer entfernt. Die Stadt Düsseldorf hat das Schwimmen im Lambertus See verboten.

Düsseldorf: Badeunfall am Lambertus See – trotz Schwimmverbot

Besonders tragisch: Das Baden im Lambertus See ist von der Stadt Düsseldorf verboten. „Das Baden ist in keinem der Baggerseen erlaubt. Baden ist nur erlaubt, wo Betreuung gegeben ist. Dies ist in Düsseldorf ausschließlich am Unterbacher See der Fall.“ Der Grund: „Vorsicht ist an den Düsseldorfer Baggerseen geboten, da diese durch Grundwasser gespeist werden. Dadurch ändern sich ihre Wassertemperatur, Gestalt, Tiefe und Uferformation regelmäßig und drastisch“, erklärt die Stadt dazu.

„Wer ein Jahr später wieder an einen vermeintlich bekannten Baggersee kommt, kann dort völlig andere Verhältnisse vorfinden. Wenige Meter vom sicheren Ufer weg herrschen oft ‚eisige‘ Wassertemperaturen“, heißt es weiter. Auch andere Städte wie Köln haben strenge Badeverbote.

Badeunfälle in NRW: Lambertus See kein Einzelfall – Brüder ertrinken in Simmerath

„Die Begleitungen des 14-Jährigen wurden noch von Notfallseelsorgern betreut. Vorsorglich transportierte Notfallsanitäter ein Begleiter des Ertrunkenen in ein Krankenhaus“, heißt es außerdem von der Feuerwehr. Bei dem Unfall am Lambertus See handelt es sich nicht um den ersten Badeunfall in NRW. Erst vor wenigen Tagen sind zwei Brüder (7 und 9) nach einem Badeunfall in Simmerath gestorben. (jw)