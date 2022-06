Tödliche Attacke in Düsseldorf: Mann aus Bayern mit Poller erschlagen

Der 23-Jährige wurde am Ratinger Tor in Düsseldorf mit einem Poller tödlich verletzt. (IDZRW-Montage) © F. Anthea Schaap/Imago & imagebroker/Imago

In Düsseldorf hat ein Mann (55) auf einen 23-Jährigen mit einem Poller eingeschlagen. Der junge Mann arbeitete auf einem Schiff und befand sich auf Landgang.

Düsseldorf – In der Nacht auf Samstag (11. Juni) wurde im Stadtzentrum von Düsseldorf ein 23-Jähriger von einem 55-Jährigen tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter soll laut Zeugenaussagen am Ratinger Tor „mit einem Begrenzungspoller aus Guss“ auf das Opfer eingeschlagen haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Düsseldorf: Streit eskaliert – Mann mit Poller attackiert

Die Polizei war gegen 0:33 Uhr zum Tatort am Ratinger Tor in Düsseldorf gerufen worden, berichtet 24RHEIN. Doch dem 23-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden. Er wurde durch die Poller-Schläge so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Zuvor hatte es einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Alkohol hatten sie wohl nicht getrunken. Der 55-jährige Obdachlose hatte sich nach erster eigener Aussage „durch den 23-Jährigen gestört gefühlt“, sagte ein Polizei-Sprecher.

Der eigentlich fest verankerte Poller stammte vor einer Baustelle. Dort lag er wegen Bauarbeiten lose herum. Bereits an Karneval hatte es mehrere Angriffe in der Düsseldorfer-Altstadt gegeben. Dabei wurden junge Männer teils lebensgefährlich verletzt.

Tödliche Attacke: Mann aus Bayern mit Poller erschlagen

Nach dem Vorfall hatte der Tatverdächtige fliehen wollen, konnte aber von der Polizei festgenommen werden. Der 55-Jährige hat keinen festen Wohnsitz. Das Opfer stammt ursprünglich aus dem Landkreis Main-Spessart in Unterfranken in Bayern. Er war Besatzungsmitglied eines Binnenmotorschiffes und befand sich auf Landgang.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf ermitteln. Der 55-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Laut Polizeiangaben gebe es „nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen direkten Bezug zum Altstadtgeschehen“. (os mit ost/dpa)