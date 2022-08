Düsseldorf: Erneut Messer-Attacken in der Altstadt – Täter noch auf freiem Fuß

Die Polizei zeigt in der Düsseldorfer Altstadt mehr Präsenz. Trotzdem kommt es immer wieder zu brutalen Attacken (Symbolbild). © Henning Kaiser/dpa

Düsseldorf: In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Menschen in der Altstadt durch Messerstiche verletzt. Die Täter konnten jeweils unerkannt entkommen.

Düsseldorf – Zwei Verletzte nach Stichverletzungen sind die Bilanz nach dem vergangenen Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt. Lebensgefahr besteht bei den Opfern glücklicherweise nicht. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Es sind nur die neusten Vorfälle nach einer Serie an Messer-Attacken in den vergangenen rund zehn Monaten.

Düsseldorf: Streit und Stiche am Schlossufer in der Altstadt

Der erste Vorfall am Wochenende ereignete sich gegen 1:20 Uhr am Schlossufer, berichtet 24RHEIN. Ein 29 Jahre alter Mann wurde dort mit einem Messer am Rücken verletzt. Zuvor sollen der Mann und seine Begleiter mit einer anderen Gruppe aneinander geraten sein. Eine Person aus dieser Gruppe soll während des Streits mit einem Messer gedroht und die Herausgabe einer Musikbox gefordert haben.

Der 29-Jährige und seine Begleiter flohen daraufhin. Doch der Mann bemerkte kurze Zeit später eine Verletzung an seinem Rücken. Offenbar hatte ihn einer der Angreifer trotzdem mit einem Messer getroffen. Er ging zur Polizei und kam danach ins Krankenhaus, wo die Stichverletzung behandelt wurde.

Düsseldorf-Altstadt: Nach Messer-Attacke am Schlossufer – Beschreibungen der Täter

Für zwei mutmaßliche Täter liegen Beschreibungen vor:

Verdächtiger 1: etwa 17 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, dunkle lockige Haare (Seiten kahl rasiert), bekleidet mit hellblauer Jeans, weißem Pullover, beiger Lederjacke

Verdächtiger 2: etwa 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, „schiefe“ Zähne, kleines Tattoo an der linken Hand, dunkel gekleidet

Düsseldorf-Altstadt: Messerstiche am Mannesmannufer – Täter auf der Flucht

Die zweite Messer-Attacke gab es in derselben Nacht am Mannesmannufer in Düsseldorf. Dort kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern und einer fünfköpfigen Gruppe. Ein 19 Jahre alter Mann wurde dabei mit mehreren Messerstichen verletzt. Sein 18 Jahre alter Begleiter erlitt eine Kopfverletzung. Beide kamen danach ins Krankenhaus. „Lebensgefahr konnte dort durch die behandelnden Ärzte ausgeschlossen werden“, teilt die Polizei mit. Die Täter konnten trotz einer sofortigen Fahndung durch die Polizei entkommen. Beschreibungen liegen in diesem Fall nicht vor.

Altstadt Düsseldorf: Immer wieder brutale Auseinandersetzungen und Messer-Attacken

Seit Oktober 2021 gab es mehrfach brutale Attacken in der Düsseldorfer Altstadt:

(bs/ots)