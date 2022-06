Mädchen (3) hämmert weinend gegen Autofenster - Mutter ließ sie zurück und ging feiern

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Kleinkind wurde nun im Auto zurückgelassen (Symbolbild) © U. J. Alexander/IMAGO

Trotz hoher Temperaturen ließ eine junge Mutter ihr Kleinkind im Wagen zurück. Aufmerksame Passanten entdeckten das Mädchen mitten in der Nacht.

Düsseldorf - Dass Kleinkinder vor allem im Sommer niemals allein im Auto zurückgelassen werden dürfen, ist allseits bekannt. Vor allem die aktuell sehr hohen Temperaturen können schnell zur Gefahr werden. Doch erneut musste die Polizei ein Kleinkind aus einem Wagen befreien. Passanten entdeckten das hilflose Kind mitten in der Nacht. Die Mutter des Kleinkinds war offenbar betrunken in der Stadt unterwegs.

Düsseldorf: Die Mutter war offenbar feiern: Kleinkind in Auto zurückgelassen - Passanten reagieren goldrichtig

Ereignet hatte sich das Drama in der Nacht zum Sonntag, 19. Juni 2022. Wie die Polizei berichtet, schlugen Beamte aufgrund einer bestehenden Gefahr für das Wohl des Kleinkindes die Scheibe des Pkw ein. Das drei Jahre alte Mädchen war in dem geparkten BMW zurückgelassen worden. Um 3.15 Uhr in den frühen Morgenstunden fiel mehreren Passanten auf der Neubrückstraße ein verschlossener Pkw auf. Ein kleines Mädchen, das sich in dem Auto befunden hatte, schlug gegen die Scheiben und machte weinend auf sich aufmerksam.

Einsatz in Düsseldorf: Beamte retten Mädchen mitten in der Nacht aus Wagen

Die Passanten reagierten goldrichtig und alarmierten die Polizei. Diese zögerte nicht lange und rettete das kleine Mädchen aus dem Wagen. Etwa eine halbe Stunde später sei die 23 Jahre alte Mutter mit einem Begleiter am Wagen erschienen. „Sie hatten offensichtlich zuvor die Altstadt aufgesucht. Ein Atemalkoholtest bei der Erziehungsberechtigten ergab einen Wert von fast 2 Promille“, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach fertigten die Beamten eine Jugendschutzmeldung. Das kleine Mädchen blieb trotz aller Strapazen unversehrt.