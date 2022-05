NRW: Mutter schlägt auf Spielplatz zu – jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach ihr

Von: Benjamin Stroka

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Spielplatz beobachtet haben (Symbolbilder/Montage). © Wedel/Kirchner-Media/Imago & Michael Gstettenbauer/Imago

Auf einem Spielplatz in Düsseldorf wurden zwei Kinder von einer fremden Mutter rassistisch beleidigt. Einen Jungen soll die Frau sogar geschlagen haben.

Update vom 27. Mai, 14:57 Uhr: In dem Fall um eine Mutter, die im März ein fremdes Kind auf einem Spielplatz in Düsseldorf geschlagen haben soll, wird jetzt mit Fotos nach der Verdächtigen gefahndet. Die Polizei Düsseldorf hat zwei Fotos veröffentlicht, auf denen die unbekannte Frau zu sehen ist.

Die 35- bis 40-Jährige soll einen 11 Jahre alten Jungen auf einem Spielplatz in Flingern zunächst rassistisch beleidigt haben. Als sein 12-jähriger Freund verlangte, dass die Frau sich entschuldige, soll sie ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Hinweise zur Verdächtigen nimmt die Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211/870-0 entgegen.

Düsseldorf: Mutter schlägt und beleidigt fremde Kinder auf Spielplatz

Erstmeldung vom 31. März: Düsseldorf – Zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren sollen auf einem Spielplatz in Düsseldorf von einer fremden Mutter rassistisch beleidigt worden sein. Den 12-jährigen Jungen soll die Frau sogar mehrfach geschlagen haben. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei Düsseldorf, wie 24RHEIN berichtet.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei Düsseldorf am Montagnachmittag (28. März) gegen 16:05 Uhr auf einem Spielplatz in Flingern ereignet. Die beiden Jungen hätten alleine auf dem Spielplatz am Hermannplatz gespielt. Vor Ort war auch eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Dann sei es aus bislang unbekannten Gründen zum Streit zwischen der Mutter und den beiden Jungen gekommen. Offenbar nicht zum ersten Mal, wie die Polizei berichtet.

„Die Frau soll die Jungen fremdenfeindlich beleidigt und den 12-Jährigen sogar mehrfach geohrfeigt haben“, teilt ein Polizeisprecher mit. Der Junge rief danach sofort die Polizei, aber die Mutter und ihre Kinder waren weg, bevor die Beamten eintrafen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall und gibt eine Beschreibung der Frau heraus:

Düsseldorf: Mutter schlägt fremde Kinder – so soll die Frau aussehen

Alter: 40 bis 45 Jahre

Größe: 1,60 bis 1,65 Meter

Haare: blond, glatt und mittellang zu einem Zopf gebunden

Kleidung: Kleid mit Bananenmotiv und Sandalen

Besonderheiten: Die Frau war mit einem schwarzen Damenrad mit Gepäckträger auf dem Kindersitz unterwegs

Hinweise nimmt der Staatsschutz der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700 entgegen. (bs/ots)