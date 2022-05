Pärchen in eigener Wohnung brutal überfallen – und mit Waffe bedroht

Ein Pärchen wurde in Düsseldorf in der eigenen Wohnung überfallen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen (24RHEIN-Montage). © Agentur54Grad/Christian Deutzmann/Imago & Michael Gstettenbauer/Imago

In Düsseldorf wurde ein junges Pärchen in der eigenen Wohnung brutal überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter haben am hellichten Tage zugeschlagen.

Düsseldorf – Ein besonders dreister und schockierender Überfall ereignete sich am Montag (2. Mai) mitten in Düsseldorf. Ein Pärchen wurde in der eigenen Wohnung in Flingern-Nord von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht, gefesselt und ausgeraubt. Die Täter konnten unerkannt entkommen, berichtet 24RHEIN.

Düsseldorf: Brutaler Überfall in Flingern-Nord – Pärchen in eigener Wohnung bedroht

Der Überfall ereignete sich gegen 9:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Ackerstraße in Düsseldorf-Flingern-Nord. Trotz der ungewöhnlichen Zeit am frühen Vormittag haben sich zwei Unbekannte in Bauarbeiterkleidung gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Opfer verschafft. Das dort lebende Pärchen, eine 24-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann, wurden komplett überrumpelt. Die Täter bedrohten sie in den eigenen vier Wänden mit einer Schusswaffe und fesselten beide – eine Horrorvorstellung.

„Sie forderten unter mehrfachen Gewaltandrohungen Geld und verließen das Haus schließlich mit Schmuck, wertvollen Sonnenbrillen und einer Kamera“, teilt die Polizei mit. Nachdem die Täter mit der Beute entkommen waren, konnten sich der Mann und die Frau befreien. Daraufhin riefen sie die Polizei.

Düsseldorf: Überfall in Flingern-Nord – so sollen die Täter aussehen

Die Polizei sucht nun Zeugen und es gibt Beschreibungen der beiden mutmaßlichen Täter:

Täter 1 Alter: 25 bis 35 Jahre Größe: 1,80 bis 1,85 Meter Statur: sehr dünn Haare: kurz, dunkel Augenfarbe: dunkel Bekleidung: schwarze Kappe, weiße Bauarbeiterkleidung (fleckig), Nike „Air Max“-Schuhe, Mund-Nasen-Schutz in hellblau Besondere Merkmale: sprach Deutsch mit Akzent Täter 2 Alter: 35 bis 40 Jahre Größe: 1,80 Meter Statur: stämmig bis dicklich Augenfarbe: helleres braun Bekleidung: weiße Bauarbeiterkleidung, Mund-Nasen-Schutz in hellblau Besondere Merkmale: dunkelbrauner, orangestichiger, Vollbart, sprach Deutsch mit Akzent

Ihre Beute sollen die beiden Täter mit einer schwarzen Sporttasche transportiert haben. Die Polizei Düsseldorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.

In den vergangenen Monaten gab es mehrfach dreiste Überfälle direkt bei den Opfern zu Hause. Im Dezember 2021 wurde eine ältere Dame aus Köln sogar im Bett überfallen. Die zwei Räuber klauten damals auch ihren Ehering. (bs/ots) Mehr News auf der 24RHEIN-Homepage.