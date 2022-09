Mann geht in den Keller und kehrt nie zurück – Polizei rollt rätselhaften Cold Case wieder auf

Ahmet Tuncer wurde, von Schüssen tödlich verwundet, vor 24 Jahren im Keller seines Mehrfamilienhauses in Duisburg aufgefunden. © Polizei Duisburg

Die Polizei Duisburg rollt einen 24 Jahre alten Fall wieder auf und sucht nach dem Mörder des Duisburgers Ahmet Tuncer. Er wurde erschossen.

Duisburg – Auf den Tag genau 24 Jahre ist es her, dass Ahmet Tuncer (52) aus Duisburg am 13. September 1998 seine Wohnung verlässt, um im Keller seines Mehrfamilienhauses auf der Graf-Spee-Straße nach dem Rechten zu sehen. Als er nicht zurückkehrt, schaut seine Frau nach ihm – und findet den Stahlarbeiter gegen 12 Uhr tot im Kellerraum. Nachbarn des Hauses hatten in den Morgenstunden mehrere Schussgeräusche gehört; laut Polizei waren zwischen 9 und 10 Uhr insgesamt drei Schüsse abgegeben worden, die den 52-Jährigen tödlich verletzten. Hintergründe und Motiv für die Tat sind bislang ungeklärt, berichtet 24RHEIN.

Ahmet Tuncer aus Duisburg erschossen – Mordkommission ermittelte mit Fahndungsplakat

Wochenlang ermittelte seinerzeit die Duisburger Mordkommission und war unter anderem mit Fahndungsplakaten in deutscher und türkischer Sprache auf der Suche nach Zeugen. Eine Belohnung von 3000 D-Mark wurde ausgelobt. Vier Monate später wurden die Untersuchungen mangels Fahndungserfolg jedoch eingestellt. Bis zum heutigen Tag; jetzt haben sich Ermittler in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg dieses ungeklärten Altfalls angenommen und die Strafakten erneut durchforstet.

Cold Case in Duisburg wird neu aufgerollt – wer weiß etwas zum Tod von Ahmet Tuncer?

Mit diesem Fahndungsplakat suchte die Polizei Duisburg seinerzeit nach Hinweisen zum Mord an Ahmet Tuncer. © Polizei Duisburg

„Wie bei anderen Cold Cases hoffen die Kriminalisten, dass sich Zeugen auch nach so langer Zeit mit entscheidendem Wissen der Polizei offenbaren, um offene Fragen zu klären“, so die Polizei. Die Fragen lauten: Wer hatte Ahmet Tuncer am Morgen des 13. September 1998 noch lebend gesehen? Wer kann Näheres zu seinen damaligen Lebensumständen oder Bekannten sagen? Wer hat am Morgen des Tattages verdächtige Beobachtungen auf der Graf-Spee-Straße gemacht?

Mordfall Ahmet Tuncer in Duisburg – Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Und wem sind im Nachhinein möglicherweise noch Informationen zu Ohren gekommen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen? Hinweise nimmt die Duisburger Mordkommission unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen oder per E-Mail an das Hinweispostfach MKGraf.Duisburg@polizei.nrw.de.

2021 wurden 24 ehemalige und mittlerweile pensionierte Ermittler in NRW wieder eingestellt, speziell, um solche Cold Cases zu bearbeiten. Auch in Köln versucht die Polizei, teilweise mehr als 50 Jahre alte Cold Cases aufzuklären. (ots/mo)