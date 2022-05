Schießerei in Duisburg: Über 100 Personen kämpfen auf offener Straße – mehrere Verletzte

Von: Laura May

Teilen

Zwei Gruppen haben sich in der Duisburger Innenstadt am Mittwochabend angegriffen: Es fielen Schüsse und es gab Verletzte, die Polizei nahm 15 Personen fest.

Duisburg – Am Mittwochabend sind am Hamborner Altmarkt in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) zahlreiche Schüsse gefallen. Gegen 20.40 Uhr hatten sich die Gruppen aus bisher ungeklärten Gründen dort versammelt und sich anschließend angegriffen, woraufhin Zeugen die Staatsgewalt riefen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Schüsse in Duisburg: Hintergrund laut Polizei im Clan- und Rockermilieu

Die beiden Gruppen stehen laut Polizei dem Clan- und Rockermilieu nahe. Sie hatten Schlagstöcke und Schusswaffen dabei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten viele Beteiligte. Zwei Verletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, zwei weitere flüchteten zunächst und begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung.

Die Polizei nahm 15 Personen vorübergehend fest. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Grund für die Eskalation und das Motiv sind bisher unklar. Allerdings habe es aber in beiden Gruppen sowohl Mitglieder des Clan-Milieus als auch des Rocker-Milieus gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Man könne nicht zwischen Opfer und Täter unterscheiden.

Schüsse auf dem Hamborner Altmarkt: Über 100 Personen involviert

Unmittelbar nach der Eskalation sprach die Polizei von 80 bis 100 Beteiligten, inzwischen ist schon von „einer dreistelligen Zahl von Menschen“, die sich auf dem Hamborner Markt in Duisburg zum Kämpfen versammelt hatten.

Nach Schüssen auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg sichert die Polizei den Tatort. © Roberto Pfeil/dpa

Polizei Duisburg: Nach Schießerei mussten erst einmal die ganzen Kugeln eingesammelt werden

Da es sich um ein großes Gebiet handelt und es viele Spuren gibt, war die Polizei noch bis spät in die Nacht hinein mit der Tatortaufnahme beschäftigt. Auf dem Gelände mussten erst einmal die Kugeln der zahlreichen Schüsse sichergestellt werden.

Es handele sich um ein großes Gebiet und es gebe viele Spuren, so der Polizeisprecher. Im Laufe des Donnerstags sollen die festgenommenen Personen befragt werden.

„Zahlreiche Schüsse“ in Duisburg: Polizei bittet Zeugen um Videos

Wer hat etwas gesehen, gefilmt oder fotografiert? Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Videos, Fotos und Beobachtungen. Wer die Eskalation am Mittwochabend auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg mitbekommen hat, kann den Beamten bei ihren Ermittlungen helfen. Per Telefon an: 02032800 oder E-Mail an: poststelle.duisburg@polizei.nrw.de

Bisher ist noch unklar, ob beide Gruppen Schüsse abgefeuert haben. Die Ermittler bitten deshalb um Hinweise von Zeugen zu Tatgeschehen und beteiligten Personen. „Für die Ermittler sind insbesondere Fotos oder Videoaufnahmen von Interesse, die während oder nach dem Tatgeschehen gefertigt wurden“, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei in Duisburg gegenüber der dpa. Die Polizei teilte am Morgen mit, die Tatortaufnahme dauere noch an. Bei der Arbeit vor Ort unterstütze die Duisburger Feuerwehr.