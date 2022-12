Rätselhafter Fund in Duisburg: Passant entdeckt Leiche in ausgebranntem Auto

Von: Stefanie Fischhaber

Ein mystseriöser Unfall in Duisburg beschäftigt die Polizei. In einem ausgebrannten Auto wurde eine Leiche gefunden. © Polizei Duisburg/ dpa

In Duisburg beschäftigt ein rätselhafter Unfall die Polizei. Zwei verunfallte Autos wurden in unmittelbarer Nähe gefunden. In einem befand sich eine Leiche.

Duisburg – Ein rätselhafter Unfall beschäftigt die Polizei in Duisburg. In der Friedrich-Alfred-Allee fand ein Spaziergänger zwei verunfallte Autos in unmittelbarer Nähe. Während eines der Autos ausgebrannt war, war das zweite eingedrückt. Auf dem Fahrersitz des verbrannten Autos befand sich eine Leiche. Vom Fahrer des zweiten Wagens fehlte jede Spur. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Spaziergänger findet Leiche in ausgebranntem Auto

Wie die Polizei am Dienstag (27. Dezember) in einer Meldung mitteilte, hatte ein Passant am Sonntagmorgen (25. Dezember) beim Gassi-Gehen einen verunfallten roten Audi und einen ausgebrannten Citroën Berlingo bemerkt. Demnach stand der rote Audi frontal vor einem Baum am Ende der Sackgasse. Offenkundig war das Auto mit dem Baum kollidiert. Der ausgebrannte Citroën stand in unmittelbarer Nähe zum Audi auf dem Gehweg.

Laut Polizeiinformationen war der Audi an der Front deformiert und eingedrückt. Vom Fahrer des Wagens fehlte jede Spur. Hinter dem Lenkrad im ausgebrannten Citroën wurde hingegen eine männliche Leiche gefunden. In welchem Zusammenhang die beiden verunfallten Autos zueinander stehen, ist bislang unklar.

Mysteriöser Unfall in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag ereignete. Wie der WDR berichtet, wurde die Leiche inzwischen obduziert. Allerdings könne weder zur Identität der Person, noch zur Todesursache Aussagen getroffen werden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die den Brand, verletzte Personen oder verdächtig fahrende Autos bemerkt haben könnten.

