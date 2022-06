Streit bei Geburtstagsfeier eskaliert: Betrunkener greift Gast mit Beil an

Von: Sebastian Richter

Bei einer Geburtstagsfeier in Duisburg hat ein Mann einen Gast mit einem Beil verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Duisburg – Auf einer Geburtstagsfeier in Duisburg ist ein Streit eskaliert. Die Partynacht von Samstag (04. Juni) auf Pfingstsonntag endete für einen 22-Jährigen im Krankenhaus, für einen 24 Jahre alten Mann in Polizeigewahrsam, wie 24RHEIN berichtet.

Ein 24-Jähriger hatte bei der Feier einen weiteren Gast mit einem Beil angegriffen und ihn schwer im Gesicht verletzt, wie die Polizei Duisburg berichtet. Die beiden Betrunkenen waren gegen 1.30 Uhr in einer Lagerhalle in der Hölscher Straße aus bisher unbekannten Gründen aneinander geraten. Der 22-jährige Verletzte musste operiert werden, Lebensgefahr bestand laut Polizei Duisburg nicht.

Betrunkener attackiert Partygast mit Beil: Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an und ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Im Verlauf des Wochenendes wurde der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Zuletzt wurde in Duisburg bei einer Schießerei zwischen zwei Rockergruppen ein Mann schwer verletzt. (spr)