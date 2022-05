Durchsuchung in Bundesländern wegen Urkundenfälschung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie der Geldwäsche hat die Bundespolizei drei Haftbefehle und 15 Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vollstreckt. 300 Einsatzkräfte waren am Donnerstag im Einsatz, wie die Bundespolizei in Hannover mitteilte.

Hamburg/Hannover - Sie sprach von einem Schlag gegen die Organisierte Kriminalität.

Der Hauptverdächtige, ein in Hamburg wohnhafter 50-Jähriger, soll die gefälschten europäischen Dokumente hergestellt haben, um diese anschließend gewinnbringend verkaufen zu können. Mit den Fälschungen kann demnach eine scheinbar legale Einreise von Drittstaatenangehörigen ermöglicht werden. Das Amtsgericht Hamburg erließ gegen den Hauptbeschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl.

Der Einsatz erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg. Es wurden den Angaben zufolge Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von rund 250.000 Euro sichergestellt. Bei den Durchsuchungen konnten außerdem 18 Personen festgestellt werden, die sie illegal aufhielten. In Niedersachsen fand eine Durchsuchung in Meppen statt. dpa