DWD warnt vor Gewittern mit Starkregen

Teilen

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen kann am Montagnachmittag ungemütlich werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittelte, werde im Tagesverlauf örtlich mit Unwettern gerechnet. Kräftige Schauer oder kurze Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie kräftige Böen um 55 Kilometer pro Stunde ziehen über das Land.

Essen - Lokal begrenzt könne es sogar zu heftigem Starkregen von bis zu 40 Liter Niederschlag in kurzer Zeit geben. Dazu seien vereinzelt Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h möglich, teilweise auch kleinkörniger Hagel.

Die Stadt Köln bat am Nachmittag um Vorsicht beim Aufenthalt im Freien. Für die Dommetropole sei ein schweres Gewitter, verbunden mit Starkregen, Hagel und Sturmböen vorausgesagt worden. Es könnten Bäume umstürzen und Äste abbrechen. Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen sollten gemeiden werden.

Gegen Abend verlagere sich laut DWD der Schwerpunkt in die Nordosthälfte des Landes, bevor im Laufe der Nacht zum Dienstag die Schauer und Gewitter zögerlich abziehen. Am Dienstag beruhigt sich laut DWD die Lage allmählich. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei, nur örtlich sei noch mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf 23 bis 26 Grad, im Hochsauerland betragen sie um 19 Grad. Der Wind bläst dann nur noch mäßig.

In der Nacht zum Mittwoch sei es zunehmend gering bewölkt oder klar. Örtlich kann es neblig sein, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken in NRW in der Nacht auf Mittwoch auf Tiefstwerte von 14 bis 10 Grad, im Bergland auf 10 bis 7 Grad. dpa