Edeka lästert in Job-Anzeige über die junge Generation

Einfach am Regal herumlungern? Eine Anzeige von Edeka weist ironisch darauf hin, welche Regeln in der Filiale gelten. © Imago / YAY Images

Ein Edeka in Nordrhein-Westfalen sucht einen Mitarbeitenden, der „nicht komplett verpeilt“ ist. Die Anzeige war laut Edeka-Sprecherin als „Augenzwinkern“ gedacht.

In einer Job-Anzeige macht sich der Leiter einer Edeka-Filiale über die junge Generation lustig. „Du kannst dir vorstellen, fünfmal die Woche zu arbeiten, ohne gleich an Burnout zu erkranken?“, heißt es in der Anzeige. Der Edeka in Detmold in Nordrhein-Westfalen sucht einen Mitarbeitenden, der „nicht komplett verpeilt ist“. Die Person sollte eine „Kiste Bier von einer Kiste Wasser“ unterscheiden können – und nicht zu viel Zeit mit WhatsApp verbringen. Gegenüber BuzzFeed News Deutschland schreibt Edeka-Sprecherin Kerstin Holla, Herr Gebhardt habe damit niemanden kritisieren oder diskriminieren wollen.



BuzzFeed News Deutschland hat die Edeka-Anzeige genau unter die Lupe genommen. Wir zeigen eine kritische Twitter-Reaktion, die die Logik der Anzeige auf den Kopf stellt. Und wir klären auf, ob die bedienten Klischees überhaupt stimmen.