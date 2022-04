Ein alter Brauch kommt zurück: Osterfeuer wieder erlaubt

Ein Feuer anzünden, wenn es dunkel wird: In der Pandemie sind wieder große Versammlungen erlaubt - und damit auch Osterfeuer. Im Münsterland ist das vielerorts Tradition. Vor 300 Jahren gab es dort bereits ein Verbot - weil zu wild gefeiert wurde.

Düsseldorf - Nach zwei Jahren corona-bedingter Zwangspause dürfen in Nordrhein-Westfalen wieder Osterfeuer angezündet werden. Allerdings müssen die Vorschriften der Gemeinden und die Hygienevorschriften beachtet werden, wie das Landesumweltamt Lanuv erklärte. Auch sollten Tier- und Umweltschutz beachtet werden. „Denn schlecht durchgeführt, kann der alte Brauch große Schäden anrichten“, erklärte das Lanuv über den unter anderem im Münsterland verbreiteten Brauch.

Wegen eventuell brütender Vogelarten sollten die für das Feuer verwendeten Reisighaufen kontrolliert werden. Auch solle das Holz möglichst trocken sein, um die Rauchentwicklung und damit entstehende Schadstoffe so gering wie möglich zu halten. Die Brauchtumsfeuer waren 2020 und 2021 zur Eindämmung der Corona-Pandemie untersagt worden.

Die Kommission Alltagskulturforschung in Münster wies darauf hin, dass vor 300 Jahren im Münsterland Osterfeuer zeitweise von der Obrigkeit verboten worden seien. Denn die Zusammenkünfte dienten „mehr zur Sünde als zur Andacht“, so das Edikt von 1722. Heute sind Osterfeuer auch ein Mittel, um den Strauchschnitt aus dem Garten zu entsorgen. „Den will man loswerden“, sagte Christiane Cantauw, die Geschäftsführerin der Kommission.

Die Forscher sagen, dass Osterfeuer die Ämter über die Jahre immer wieder aufs Neue beschäftigt hätten. In den 1960er Jahren wollte man bei zunehmender Besiedlung des ländlichen Raums die Belästigung durch Qualm und Rauch vermeiden. Dann bekämpfte man das Mitverbrennen von Ölresten, Autoreifen und Kunststoffmüll. Später ging es um den Schutz brütender Vögel. dpa