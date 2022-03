Einbrecher verwüsten Büro der Tafel: Tausende Euro geklaut

In den Räumlichkeiten der Tafel Dormagen ist ein Tresor aus der Wand herausgerissen worden. © Tafel Dormagen/dpa

Bei einem Einbruch in die Räume der Tafel Dormagen haben unbekannte Täter einen Tresor aus der Wand gerissen und mehrere Tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher hätten sich in der Nacht zu Sonntag gewaltsam Zugang zu der gemeinnützigen Einrichtung geschaffen, sagte eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Neuss am Dienstag. Sämtliche Schränke und Schubladen seien von ihnen durchwühlt worden.

Dormagen - Einen rund 120 Kilogramm schweren Tresor rissen die Täter demnach komplett aus der Wand.

Die Einbrecher hätten neben Bargeld auch Bankkarten gestohlen, sagte die Vorsitzende der Tafel, Claudia Manousek, am Dienstag. Insgesamt seien von dem Konto der Tafel mehrere Tausend Euro abgehoben worden. „Das tut uns jetzt echt weh“, so Manousek. „Mit dem Geld wollten wir eigentlich ein neues Gebäude für die Tafel bauen. Das war unser Baukonto.“ Die Verwüstung habe die Vorsitzende bereits am Sonntag bemerkt und anschließend sofort die Polizei alarmiert. Der WDR hatte zuvor über den Einbruch berichtet. dpa