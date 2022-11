Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Termine im November im Überblick

Von: Sebastian Richter

Teilen

Im Herbst 2022 gibt es in NRW einige verkaufsoffene Sonntage. In welchen Städten im November ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet - der Überblick.

Köln – Außerhalb vom Alltagsstress einkaufen gehen – bestenfalls funktioniert das an einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Konzept der verkaufsoffenen Sonntage ist weit verbreitet. In Nordrhein-Westfalen gibt es nahezu jedes Wochenende eine Stadt, in der auch am Sonntag Shopping am gesamten Wochenende möglich ist. 24RHEIN zeigt die Termine für den verkaufsoffenen Sonntag in NRW im Überblick.

NRW: Verkaufsoffener Sonntag – Termine von November bis Dezember 2022

Verkaufsoffener Sonntag, 27. November 2022 ► Neuss: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Essen: Von 13 bis 18 Uhr (Altenessen und Werden) ► Paderborn: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Düsseldorf: Von 13 bis 18 Uhr (Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt) ► Bottrop: Von 13 bis 18 Uhr (Bottrop Kirchhellen) ► Gelsenkirchen: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Verkaufsoffener Sonntag, 4. Dezember 2022 ► Dortmund: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt-West) ► Köln: Von 13 bis 18 Uhr (Stadtbezirk Köln-Innenstadt und Stadtbezirk Köln-Porz) ► Düsseldorf: Von 13 bis 18 Uhr (Benrath, Oberkassel, Kaiserswerth, Pempelfort) Verkaufsoffener Sonntag, 11. Dezember 2022 ► Aachen: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt – Weihnachtsmarkt in Aachen) ► Bonn: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt) ► Essen: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt, Rüttenscheid, Steele)

Kein verkaufsoffener Sonntag am 20. November – Totensonntag

In NRW gibt es zahlreiche Termine für das Sonntags-Shoppen. Doch am 20. November gibt es eine Sonderregel: Am Totensonntag bleiben die Geschäfte nämlich zu. Totensonntag ist ein stiller Feiertag. Wie der wa.de berichtet, ist der Gedenktag besonders geschützt, an diesen stillen Tagen gelten besondere Regelungen und auch Verbote. So heißt es, dass „Märkte, gewerbliche Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen“ in der Zeit von 5 bis 18 Uhr verboten sind. Das gilt auch für verkaufsoffene Sonntage.

Stand 14. November 2022. Alle Angaben ohne Gewähr.